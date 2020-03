La dirigent del PP Ana Pastor dona positiu per coronavirus

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

L'expresidenta del Congrés Ana Pastor ha comunicat a les xarxes socials que ha donat positiu per coronavirus. La dirigent del PP, que ocupa la vicepresidència segona de la cambra baixa, ha detallat que no pateix febre ni altres símptomes vírics, per bé que seguirà els protocols i s'aïllarà a casa.Pastor ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat, i ha de recordat que la sanitat a l'Estat és d'una qualitat "excel·lent" i compta amb "magnífics professionals". "Seguim tots les seves indicacions", ha afirmat l'exministra de Sanitat en l'etapa del govern de Mariano Rajoy.El positiu de la dirigent del PP s'afegeix al cas de Javier Ortega Smith, número dos de Vox, que aquesta setmana havia comunicat el seu positiu . L'activitat del Congrés s'ha aturat aquesta setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor