Espectacular cadena de robatoris a les Terres de l'Ebre, planejada al mil·límetre

Un grup de lladres ha protagonitzat aquesta matinada un espectacular robatori en cadena que ha tingut diverses víctimes i punts de parada a les poblacions d'Alcanar, Amposta, Camarles i Deltebre, tot a les Terres de l'Ebre.En primer lloc els lladres haurien robat un turisme a Alcanar, amb el qual s'han desplaçat a Amposta, concretament a les instal·lacions que l'empresa Deltagarci té a la capital del Montsià. Es tracta d'una empresa automobilística de Deltebre que té un magatzem al polígon d'Amposta. Els lladres haurien accedit a estes instal·lacions i s'han emportat un camió grua i un vehicle nou sense matricular, segons han confirmat fonts de l'empresa a l'. A més, haurien intentat robar un tercer vehicle sense èxit.Pel camí, el grup organitzat s'ha aturat a Camarles, on han sostret dues matrícules de cotxe que presumiblement han utilitzat per col·locar-les als vehicles robats.Posteriorment, els lladres s'han dirigit cap a l'Ampolla, concretament cap a les oficines del BBVA, al carrer Sant Jordi, 9. Aquí, al voltant de les 2.15 de la matinada han encastat el camió grua robat prèviament i han arrancat el caixer automàtic de l'oficina, que s'han endut amb l'ajuda del mateix camió.Ha estat una operació calculada al mil·límetre. De fet, segons apunta el cap del Cos de Guàrdia de l'Ampolla, Francesc Panisello, l'extracció del caixer s'ha fet en un temps aproximat de 3 minuts.El cas, però, no acaba aquí. I és que els lladres tenien tan calculada l'operació que fins i tot han previst la manera de no ser perseguits per la Policia Local de l'Ampolla. Així, han punxat les rodes del cotxe patrulla de la policia i també les rodes dels cotxes particulars dels agents, que es trobaven aparcats davant de la comissaria.Segons exposa Panisello, com cada nit, estava realitzant tasques de patrullatge pel municipi i just feia poca estona que havien passat per la mateixa zona del robatori. Sembla, per tant, que els lladres haurien tingut en compte fins i tot els moviments dels policies de l'Ampolla.Un altre dels fets que els lladres ha tingut en compte són les càmeres de seguretat. L'Ampolla és un municipi molt vigilat en aquest sentit i amb càmeres de vigilància en diversos punts del poble. Just aquesta oficina, però, es troba en un dels pocs llocs del municipi on no hi ha càmeres.Mossos d'Esquadra ha confirmat a l'que s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.

