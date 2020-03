El jutge de la violació múltiple de Sabadell processa tres persones i n'exculpa les altres sis

El jutge instructor de la la violació múltiple de fa una mica més d'un any al barri de Can Feu de Sabadell ha dictat auto de processament per a tres persones -dues es troben en presó preventiva i una altra està fugada- i n'ha exculpat les altres sis, aixecant-los així les mesures cautelars que hi havia sobre ells.



El magistrat ha determinat, després de les investigacions, amb atestats policials, declaracions de la víctima i informes mèdics i pericials, com a "possible autor de l'agressió sexual" a la persona que es troba en crida i cerca, que conserva les ordres de detenció europea i internacional, així com ha fixat "autor d'un delicte d'agressió sexual" el que es troba en presó provisional, igual que l'altre acusat entre reixes, però en aquest cas "com a possible cooperador". Així, ambdós seguiran empresonats.

En relació a la resta de detinguts, sis, de les nou detencions que es van produir , l'instructor els ha tret qualsevol responsabilitat i ha retirat les mesures cautelars com ara les visites periòdiques als jutjats, la prohibició d'abandonar l'estat espanyol i la retirada del passaport, entre d'altres.D'altra banda, ha marcat una fiança per als processats de 30.000 euros per "danys morals" a la víctima i en cas que no s'aboni aquesta quantitat es procedeixi a "l'embargament de béns".En la interlocutòria, ha confirmat l'existència d'una tercera persona involucrada en la violació, segons les investigacions policials, però que no ha pogut ser identificada, perquè no ha aparegut en les anàlisi de toxicologia.Curiosament, fa uns dies es va conèixer la identificació d'una desena persona que estaria relacionada amb la violació múltiple. Seria presumptament el tercer autor material, ja que la víctima en tot moment ha parlat de tres homes.

