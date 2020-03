Suspesos tots els partits de futbol i futbol sala amateur a Catalunya

⚠️ OFICIAL | 👉 L’@FCF_CAT suspèn tots els partits de les competicions de futbol i futbol sala d’àmbit territorial, per un termini de dues setmanes, com a mesura de prevenció del coronavirus SARS-CoV-2.



🔗 https://t.co/SYXQcOnTZG#futbolcat pic.twitter.com/xYEILKXKGo — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) March 11, 2020

El futbol no professional s'aturarà dues setmanes pel coronavirus. La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha comunicat aquest dimecres la suspensió de tots els partits de les categories no professionals de caràcter estatal, Segona Divisió B i Tercera Divisió, i ha aconsellat a les federacions territorials que faci el mateix amb la resta de campionats. La Federació Catalana de Futbol ha recollit la recomanació i ha suspès tots els partits de categoria amateur, tal com ha avançat en un altre comunicat En el comunicat de la Federació Catalana de Futbol en el qual es decreta la suspensió de competicions també es detalla que queden ajornades "totes les activitats esportives i formatives" promogudes per l'ens federatiu. Les competicions de futbol base, organitzades per la Federació també en resulten afectades.A banda dels partits del futbol no professional, tant masculí com femení, la Federació Espanyola havia decidit també suspendre les competicions de futbol sala de categoria estatal. Les mesures s'ajusten a les decisions de les autoritats sanitàries, més restrictives des que la crisi del coronavirus ha passat a fase d'alerta . No es descarta que en les pròximes hores també es puguin prendre cancel·lacions similars en el futbol professional. Fins ara s'ha decidit que les dues pròximes jornades de la Lliga es juguin a porta tancada

