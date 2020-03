Una conferència sobre el coronavirus, suspesa pel coronavirus

La llarga llista de fires, congressos i conferències suspeses arreu del món pel coronavirus també inclou esdeveniments que tracten sobre el propi virus. Com ha ocorregut a Nova York, on s'ha cancel·lat una taula rodona que duia per nom "Fer negocis durant el coronavirus", segons informa Bloomberg.La conferència, organitzada pel think tank independent Council of Foreign Relations , estava programada per a aquest divendres. La mateixa organització ha cancel·lat tots els seus actes públics entre avui, 11 de març i el 3 d'abril.A Nova York s'han cancel·la també darrerament, entre d'altres esdeveniments, la fira de l'automòbil, que ha estat ajornada fins a l'agost.A Catalunya s'han cancel·lat les dues fires amb més impacte econòmic de la Fira de Barcelona, Alimentaria i el Mobile World Congress . A més, properament s'anunciarà que s'ajorna el Saló de l'Ensenyament, després que ahir Ensenyament anunciés que no hi participaria.

