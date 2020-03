Pimec se suma a Foment i reclama facilitats per aprovar expedients de regulació

Pimec se suma a Foment del Treball i reclama que es facilitin els expedients de regulació d'ocupació (ERO) mentre duri la crisi del coronavirus. "Si es dona la situació demostrada que cal un ERO, demanem que ho facin amb agilitat, i no un procés llarguíssim d'estudi, s'ha d'afrontar amb urgència i prendre les decisions com abans millor", ha defensat aquest dimecres el president de la patronal, Josep González, en la presentació d'un estudi sobre l'impacte d'aquest virus en les petites i mitjanes empreses i els autònoms.González demana "tota la comprensió, flexibilitat i agilitat necessàries per, quan es produeixin situacions a les empreses que, per la seva gravetat, aconsellin posar en marxa ERO". Tot i desitjar que "tant de bo no hi hagi necessitats", ha subratllat que "hi ha sectors com la restauració o hostaleria on hi ha hagut moltes anul·lacions i això pot posar en qüestió la necessitat de prendre decisions sobre plantilles".En tot cas, Pimec ha xifrat en entre 6.400 i 10.000 milions d'euros la pèrdua d'ingressos per a petites, mitjanes empreses i autònoms a Catalunya en cas que els efectes del coronavirus s'estenguin durant tres mesos. ​En general, l'impacte del coronavirus sobre el PIB de Catalunya generat per les pimes i autònoms oscil·laria entre l'1,3% i el 2%. Entre l'1 de febrer i el 10 de març, el covid-19 ha provocat un impacte per a les pimes d'entre 2.800 milions i 4.000 milions d'euros.Un 35% de les empreses han registrat una contracció de vendes o anul·lació de reserves, d'entre un 10% i un 15% de mitjana. Els sectors més afectats són els de l'hostaleria i la restauració, juntament amb l'industrial, sobretot en termes d'aprovisionament. Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta de Pimec, elaborada entre el 5 i el 10 de març entre pimes i autònoms, amb una mostra de 1.100 respostes.Gairebé un 30% de les companyies ha experimentat "un escanyament" d'aprovisionament a causa del covid-19. En aquest cas, els problemes s'han accentuat en les empreses de la indústria, el comerç i les reparacions, sobretot en el subministrament de materials d'altres països. "L'aprovisionament és el primer problema del sector industrial", ha manifestat el gerent de l'Àrea Institucional de Pimec, Àngel Hermosilla.El 42,9% de les pimes i autònoms considera que continuarà patint l'afectació del covid-19 en la seva activitat durant els pròxims mesos. En qualsevol cas, el 66,2% de les companyies enquestades preveu que l'afectació de la malaltia a l'activitat s'intensificarà pròximament.La majoria d'empreses, un 61,9%, creu que el principal problema dels pròxims mesos serà la reducció de vendes o l'anul·lació de les reserves. A més, un 30,8% de les companyies considera que l'augment de baixes laborals serà un problema. Davant aquesta situació, un 24,5% de les empreses preveu incrementar el teletreball, un 15,5% contempla implementar aturades parcials d'activitat i un 10% iniciarà expedients de regulació d'ocupació temporals.En aquest sentit,Pimec recomana, en primera instància, instaurar mesures de "flexibilitzat" a les empreses, com el teletreball o variacions de calendari. Si aquestes no fossin suficients, la patronal contempla l'aplicació d'un expedient de regulació. "Hem de tenir alguna mesura d'urgència temporalment. En aquest moment, no ens podem permetre un període de consultes per tirar endavant un ERO de quinze dies", ha manifestat.En el mateix sentit, el president de Pimec ha defensat la possibilitat de recuperar l'atur vinculat a un ERTE en cas d'acomiadament en els dos anys següent o que FOGASA assumeixi una part de les indemnitzacions dels treballadors. En qualsevol cas, González ha valorat les "lliçons" per a les empreses derivades de la "crisi" del coronavirus. El president de Pimec ha defensat la implantació del teletreball i un lideratge basat "en la confiança i no en el control".En referència al comerç internacional, ha destacat la necessitat de tenir "plans de contingència alternatius" per no dependre d'un únic país a l'hora de produir. "La distància i els percentatges de creixement d'aquests països recomanen prendre mesures alternatives", ha manifestat.El president de Pimec també s'ha referit a l'allau de compres als supermercats i ha fet una crida a la calma. González ha recomanat "no acumular provisions" i ha recordat que totes les grans cadenes de supermercat tenen "capacitat per suplir" la demanda.

