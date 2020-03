«Ens hem quedat sense turistes»: el coronavirus buida la Sagrada Família

La propagació del coronavirus a Barcelona provoca imatges poc freqüents, com la de la Sagrada Família amb pocs visitants. Aquest dimecres al migdia, l'afluència era menor que altres dies i comerciants i treballadors del sector turístic confirmen que la tendència és una constant des que es van detectar els primer casos a l'estat espanyol. "Ens hem quedat sense turistes", diu la Maria, que treballa en una cafeteria a l'entorn del temple.Mentrestant, una treballadora espera que arribi l'autobús turístic que habitualment recull turistes a la Sagrada Família i els porta a altres punts de la ciutat. Avui, però, no hi ha ningú a la parada. "Tot i ser temporada baixa, en condicions normals hi hauria cua", assegura.Al costat, just davant de la basílica, els treballadors d'una guingueta de menjars i begudes estan de braços plegats. "Fa set anys que treballo aquí i mai ho havia vist tan buit", diu un d'ells. El Jesús aprofita la inactivitat per mirar el mòbil i confia poder aconseguir que algun turista pugui a la seva bicitaxi. "El març de l'any passat hi havia moltíssima gent aquí i ara hi ha quatre gats", explica.També fa la comparació amb l'any passat l'Angelo, l'encarregat d'una cafeteria. "L'activitat ha baixat un 20% o un 30%. Quan torno cap a casa veig que el turisme també ha baixat al centre de la ciutat."Aquesta setmana ha decaigut molt l'activitat", confirma l'Héctor, cambrer en un restaurant del barri. Atribueix el descens a la "paranoia" i confia que en el termini d'un o dos mesos el volum de negoci es recuperi.La propagació del coronavirus, doncs, posa a prova el model econòmic de la marca Barcelona, en què el sector turístic té un pes important. Segons dades de l'Ajuntament, el turisme representa el 14% del PIB de la ciutat i dona feina a 150.000 persones.L'oferta turística s'ha vist afectada i la Sagrada Família ha decidit aquest dimecres a la tarda reduir l'aforament pel coronavirus: el limita a un màxim de 1.000 persones simultàniament. La mesura també afecta la Casa Museu Gaudí, que redueix l'accés de públic fins a un terç la seva capacitat actual. Tot plegat en el marc de les mesures de prevenció anunciades pel Govern, que inclouen la suspensió d'actes que concentrin més de mil persones Si que s'ha ressentit l'activitat econòmica dels negocis i això, en una ciutat abocada al sector serveis, pot fer trontollar l'economia. El sector turístic ja ha reclamat ajudes públiques per compensar l'efecte del coronavirus. Entre les demandes, hi ha el suport a l'activitat econòmica, i reformes en el finançament i les obligacions fiscals del sector.El sector econòmic, i per tant també el turisme, esperen l'anunci de mesures de suport a les empreses que el govern espanyol farà públiques aquest dijous després de reunir-se amb les patronals i els sindicats CCOO i UGT.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor