Barcelona tanca 58 casals de gent gran per frenar la propagació del coronavirus

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit tancar 58 casals de gent gran per frenar la propagació del coronavirus. Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Ada Colau, en una roda de premsa aquest migdia.Colau també ha demanat als veïns de Barcelona que ajornin qualsevol activitat "no necessària" durant els pròxims 15 dies per minimitzar les possibilitats que hi hagi més contagis.L'Ajuntament de Barcelona no dictarà prohibicions però el govern de Colau ha emès aquesta recomanació per reforçar la contenció i minimitzar les possibilitats de contagi de la població amb patologies prèvies i la gent gran.Colau ha insistit que la recomanació no es basa en cap "criteri d'alarma" sinó de prevenció. Entre les activitats que l'Ajuntament ha animat a posposar hi ha viatges, desplaçaments, reunions i activitats col·lectives. En aquest sentit, el consistori anul·larà les sessions de consells de barri prevista, així com inauguracions programades.D'altra banda, també es limitarà de forma generalitzada l'aforament a centres cívics, biblioteques i centres esportius i se suspendran activitats que s'hi facin que concentrin principalment gent gran. A més, el consistori reforçarà el servei municipal de teleassistència que acompanya habitualment persones grans o dependents que estan soles per saber com estan i s'hi han entès els protocols a seguir.

