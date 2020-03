Europa extrema les mesures contra el coronavirus amb una Itàlia cada cop més aïllada

Europa està extremant cada cop més les mesures per frenar l'expansió del coronavirus, amb decisions que limiten cada cop més el moviment de persones. Amb Itàlia com a país més afectat -més de 10.000 casos i gairebé 500 morts-, l'epidèmia del coronavirus està aïllant cada cop més el país transalpí, amb diversos països -la majoria de fora de la Unió Europea- que prohibeixen l'entrada a persones que hagin estat a Itàlia.Molts altres països estableixen condicions a l'entrada d'aquestes persones, com per exemple, portar un certificat mèdic. Però les afectacions pel coronavirus es viuen especialment dins d'Itàlia, convertida en "zona protegida" amb restriccions de moviment a tot el país i amb els principals llocs turístics del país tancats.De moment, l'únic país fronterer amb Itàlia que prohibeix entrada a persones que venen del país transalpí és Àustria, que només fa excepcions amb un certificat mèdic. En el cas de Malta, també s'han prohibit els viatges per mar i aire, mentre Eslovènia demana un certificat mèdic. França i Suïssa, ara per ara, no han establert restriccions.Fora d'Europa, són més els que prohibeixen l'entrada a persones procedents d'Itàlia. Entre aquests hi ha Turquia, el Líban, l'Aràbia Saudita o l'Índia, entre d'altres. Altres països, com per exemple Egipte, Geòrgia o Tailàndia, demanen un certificat mèdic a les persones que venen d'Itàlia, mentre el Regne Unit, amb la ministra de Salut aïllada en donar positiu per coronavirus, recomana fer un aïllament de 14 dies a les persones que arriben d'Itàlia. Espanya ha cancel·lat els vols procedents del país transalpí.Turquia i Romania no permeten l'entrada a persones que hagin estat a la Xina, Corea del Sud, Iran o Itàlia, mentre que Polònia demana omplir una declaració mèdica a tots els que hagin estat a la Xina, Hong Kong, Itàlia, Corea del Sud i Macau.Les mesures que es prenen a Itàlia serveixen a la resta d'estats de la Unió Europea per avaluar-ne l'efectivitat. Amb la incertesa de saber quan es controlarà el brot, el govern alemany calcula que entre un 60% i un 70% dels alemanys s'infectaran per coronavirus, segons ha dit la cancellera, Angela Merkel. Al seu torn, el primer ministre de Bulgària, Boyko Borissov, calcula que un 70% dels europeus es contagiaran.A Itàlia, les restriccions de moviment van començar només a les zones del nord més afectades i ja s'han ampliat a tot el país, cosa que fa que 60 milions d'italians estiguin confinats al seu país. Davant la manca de control del brot, el govern italià no descarta aplicar mesures més severes. Ara per ara, les restriccions afecten fortament la vida quotidiana del país transalpí, amb gimnasos, teatres, discoteques, escoles i universitats tancats.Només es permeten sortides per anar a treballar o per emergències i també s'han prohibit funerals i casaments a tot el país, així com les activitats esportives. Els italians que intentin saltar-se les restriccions s'enfronten a com a mínim una pena de presó de tres mesos.Per tal d'evitar els contagis, també s'han tancat alguns dels principals llocs turístics del país. El Vaticà ha tancat la plaça i la Basílica de Sant Pere als turistes. A Roma les places més cèntriques s'han buidat i els restaurants es veuen obligats a tancar pel coronavirus. Milà també ha tancat la Catedral i el Teatre de La Scala ha cancel·lat les actuacions.Des del 5 de març Rússia obliga a tots els ciutadans de l'estat espanyol que arribin al seu territori a un aïllament "obligatori" de 14 dies. També imposen aquesta mesura a les persones que arribin de la Xina, Corea del Sud, l'Iran, Itàlia, França, Alemanya, Suïssa, Regne Unit, Noruega i els Estats Units.Des del 6 de març Israel no permet l'entrada als viatgers que vinguin d'Espanya i que no tinguin nacionalitat israeliana i tampoc als territoris palestins. El mateix aplica per a França, Alemanya, Suïssa i Àustria.

