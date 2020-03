Què està prohibit i què no pel coronavirus a Catalunya?

Catalunya, en fase d'alerta pel coronavirus . El Govern ha anunciat aquest dimecres un paquet de mesures inèdites per combatre l'expansió del brot. Les restriccions entraran en vigor aquest dijous i s'allargaran, com a mínim, durant 15 dies. Mentrestant, les autoritats es prepararan per si cal prendre'n de "més dràstiques i contundents", en funció de l'evolució dels contagis. A banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ja ha advertit que s'aplicaran "règims sancionadors" a tots aquells que no les respectin.Les mesures anunciades avui per l'executiu català se sumen al paquet d'àmbit estatal que ja va comunicar ahir el govern espanyol . Per ara, doncs, què està prohibit i què no a Catalunya pel coronavirus?

