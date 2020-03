Rosa Peral, al judici del crim de la Guàrdia Urbana: «No tenia cap pla ni res a veure amb Albert»

Un dels dies més esperats del judici del crim de la Guàrdia Urbana. Rosa Peral ha començat la seva declaració davant del jurat i ha negat la seva relació amb Albert López, l'altre acusat en el judici. La sessió ha generat una gran expectació mediàtica i social, i desenes de persones han fet cua per entrar a la sala malgrat les limitacions imposades pel coronavirus. Peral ha assegurat que no tenia "cap senyal" amb López per dur a terme el crim i ha justificat la seva actuació la nit de la mort de Pedro Rodríguez per la "por" i "l'atac de nervis" que tenia. Malgrat la por que va tenir aquell dia i els dies posteriors, no va alertar ni la policia ni la seva família, i va poder "mig dissimular".Peral ha dit que va veure Albert saltar la tanca de casa seva a les tres de la matinada i duia una motxilla amb un passamuntanyes i uns guants. "Es va aixecar la samarreta i em va ensenyar la pistola", ha dit, i ha assegurat que es va quedar "immòbil". "Tenia un atac d'ansietat i uns nervis que vaig sortir corrent i no vaig pensar res. Vaig córrer cap a dalt", ha explicat. No va cridar ni va avisar Pedro. Des de dalt, va sentir cops "forts". "Tenia un atac de nervis, vaig sentir els cops però no puc recordar cap crit", ha explicat a preguntes del fiscal. La Fiscalia ha insistit en preguntar per què els gossos de Peral no van bordar quan va entrar Albert. "Els meus gossos no borden, només quan passen altres cossos", ha detallat.L'acusada tampoc ha pogut dir quanta estona van durar els cops, però ha dit que no van durar "hores". Quan van acabar els cops, Rosa ha explicat que Albert la va cridar i li va demanar les claus del cotxe. "No sabia si havien discutit, havien tingut una baralla... Em vaig tancar a casa i li vaig donar les claus", ha explicat, i ha recordat que Albert tenia una pistola. Un cop li va donar les claus, va tornar a tancar la porta del pis de dalt. Al cap d'una estona, va tornar a escoltar un crit d'Albert, que li va demanar que "netegés" amb una destral a la mà i taques de sang.Segons l'acusada, Albert va marxar i li va donar el telèfon de Pedro, i li va dir que respongués tots els missatges i trucades. El matí del 2 de maig hi ha cinc trucades d'Albert a Rosa i tres de Rosa a Albert. "Em trucava per dir-me que no anés a la policia a dir que havia entrat a casa meva", ha explicat. "Tenia por per si tornava i en quines condicions", ha afegit. Malgrat la insistència de la Fiscalia, Peral ha negat que una trucada que va fer ella mateixa des del mòbil de Pedro al seu servís per justificar que la víctima continuava viva i que tot anava bé.Sobre el trajecte cap al pantà, Rosa ha explicat que va seguir Albert fins al lloc on es va cremar el vehicle de Pedro amb el cadàver dins. "Ell sabia on anava", ha assegurat Peral, que ha negat que ella conegués el lloc. I per què el va seguir? L'acusada ha assegurat que tenia por de fugir amb el cotxe perquè Albert hauria tingut temps de fer mal a les seves filles, que eren a casa. Un cop al lloc, Peral va aparcar el cotxe i es va quedar immòbil. "No vaig saber reaccionar", ha explicat. Segons ella, l'acusat es va acostar a ella amb bidons de gasolina i ella va fugir. "En aquesta situació vaig tenir el valor de fugir corrents. Tot el que portava a sobre em va caure pel camí, no vaig mirar enrere. Si m'havia de disparar, que ho fes per l'esquena", ha explicat.Un cop a la carretera, Peral ha dit que va escoltar una explosió. "No vaig pensar que Pedro podia estar dins del cotxe", ha dit amb contundència, davant la incredulitat del fiscal. "Estava bloquejada, potser no vaig voler veure que Pedro estava mort", ha admès. L'acusada ha assegurat que cremar el vehicle "no era una acció premeditada". "Les claus del cotxe van caure pel camí quan fugia. Si estava planificat, quin sentit té llançar les claus?", ha dit. A la carretera, l'únic cotxe que va passar va ser el d'Albert, que la va recollir. "No em va passar pel cap preguntar-li si havia assassinat Pedro. Em semblava inhumà", ha dit. En aquest moment, Peral ha tornat a plorar.Dies després del crim, Rosa ha explicat que Albert li va ordenar que pugés al seu cotxe per anar a la casa de Ruben. Segons l'acusada, López portava la pistola. Durant la ruta fins a la casa, Peral ha explicat que va desviar-lo. Durant el trajecte, l'acusada ha dit que Albert li va dir que enviés missatges des del mòbil de Pedro fins que li va ordenar que l'apagués quan estaven prop de la casa de Ruben. El fiscal ha recordat que conflicte de custòdia que tenia Rosa Peral amb el seu exmarit. "En aquell moment jo ja tenia la custòdia", ha dit l'acusada.Preguntada per la nit del crim, Rosa ha explicat que van arribar a la casa a les 21.30h i a les 21.51h va fer una trucada a Albert. "Tenia una barbaritat de missatges seus i no els podia contestar. Es va tornar boig. El volia trucar per dir-li que parés perquè no tenia ni temps per llegir-los", ha explicat. A preguntes del president de la sala, ha dit que va intentar que les filles sopessin abans de posar-les a dormir. Quan es va produir la trucada, ella estava al pis de baix i Pedro a dalt. "No recordo si en aquell moment les nenes estaven al llit", ha dit a preguntes del fiscal. A la trucada, Rosa va dir a Albert que deixés d'enviar-li missatges. Deu minuts després, a les 23h, Albert activa el telèfon mòbil de prepagament i fa una trucada perduda a Rosa. "No coneixia aquell número de telèfon", ha dit, i ha negat "cap pla" i que la trucada fos "una senyal" per activar-lo. "No tinc cap pla, cap senyal i res a veure amb Albert López", ha deixat clar.Peral ha explicat que Pedro no prenia ansiolítics i ha detallat que quan el van operar de l'espatlla no es prenia els calmants. "Anava al psicòleg de la Guàrdia Urbana, però no li van receptar ansiolítics", ha explicat. Rosa ha explicat que sí que va dir a la policia que tenia una farmaciola a casa, però que no tenia cap medicació. "No vaig entregar cap medicació als Mossos perquè no la tenia. Des que estava amb mi no en va prendre cap", ha dit, i ha negat que n'utilitzés per drogar Pedro.Des de les deu de la nit fins a les tres de la matinada, quan va arribar Albert a la casa, Peral va deixar el mòbil en silenci i s'intentava escapolir de Pedro per mirar els missatges que rebia de l'altre acusat. "Albert em deia que vindria a casa i jo estava molt nerviosa pel que podia passar". El fiscal, però, ha demostrat que López no li va enviar missatges durant aquelles hores, tal com van comprovar els perits en el judici. "De les 23 fins a les 03h, el seu telèfon no va ser tocat", ha dit el fiscal. Tant la defensa com el president de la sala han negat que això sigui així. "Vaig intentar que pensés que dormia perquè no es presentés a casa meva. No m'imaginava que es presentaria a casa meva i no vaig pensar a bloquejar el telèfon d'Albert", ha dit. El fiscal ha dit que Peral va parlar del seu exmarit amb un amic justament la nit del crim. La Fiscalia sosté que els acusats van intentar incriminar Ruben del crim.Peral ha dit que no sabia que López havia comprat un telèfon mòbil de prepagament. "No li vaig preguntar i ell tampoc m'ho va dir", ha explicat. El fiscal ha al·legat en aquest moment una contradicció en la declaració de l'acusada. Aquest telèfon el va comprar Albert el 20 d'abril i Peral ha dit que va marcar aquest telèfon per veure si el tenia. "Albert em va donar el número de telèfon d'algú de la unitat i em va preguntar si el tenia", ha explicat. El fiscal ha recordat que aquest va ser aquell telèfon el que es va fer servir la nit de la mort de Pedro. "No em vaig guardar aquell telèfon perquè en cap moment vaig saber qui era. Només vaig fer una comprovació", ha intentat explicar.L'acusada ha dit que el 25 d'abril es va veure amb López per "deixar les coses clares" i tornar-li l'anell de compromís que li havia donat uns dies abans. En un missatge a Albert, Rosa va referir-se a Pedro com "aquest" i esperava que marxes "ràpid" de casa. "No va entrar a casa meva, volia treure'm l'anell de sobre perquè era una tonteria que es podia magnificar", ha dit, i ha dit que va voler "agilitzar" la situació i per això volia que Pedro marxés ràpid. Tot i així, aquell dia Peral va enviar una foto a López amb l'anell posat. Segons ella, era per advertir-lo que el llençaria.El fiscal també ha preguntat a Rosa si havia dit, abans del dia del crim, que estava embarassada de Pedro. L'acusada ha dit que només va dir que no li havia vingut la regla. "Volíem un fill i estàvem eufòrics, però no vaig dir que estava embarassada, només que no m'havia vingut la regla", ha dit. Peral va comprar 50 tests d'embaràs que li van arribar el 2 de maig, després de la mort de Pedro. "No em vaig fer el test perquè em va venir la regla dos dies després", ha dit Rosa. El fiscal li ha presentat una conversa de Peral en què el 7 de maig deia que encara "no estava clar" si estava embarassada o no. "Ja m'havia vingut la regla", ha insistit Peral, que s'ha posat a plorar. La Fiscalia apunta que l'embaràs era una coartada de Peral per fer veure que la relació amb Pedro anava bé abans de la seva mort.El fiscal ha presentat diverses converses en la línia que Rosa volia estar amb Albert i desempallegar-se de Pedro. "Si hagués volgut deixar Pedro ho hauria fet, ell no em posava tants problemes tants problemes com Albert", ha dit. L'acusada ha dit també que Albert controlava tot el que deia o feia després del crim. "A tots els amics dic la mateixa versió que ell volia que digués, encara que això m'anés malament a mi", ha dit.Sobre la tarda de l'1 de maig, abans del crim, el fiscal ha acusat Rosa de voler presentar una "vida feliç" amb Pedro. "No era excepcional que em fes fotos", ha explicat. Van tornar a casa a les 21.30h.En la primera part de l'interrogatori la Fiscalia s'ha centrat en les setmanes i mesos previs al crim i en la relació entre Albert López i Rosa Peral. El fiscal ha presentat correus i missatges entre els dos acusats que acreditarien que mantenien una relació, però Peral les ha esquivat i ha negat i ha mirat de justificar les seves paraules. "Per mi una relació és el que he tingut amb Ruben o Pedro, amb Albert no ho considerava relació perquè no acceptava les meves filles, ni venia a Vilanova... Quan quedaven sempre ho fèiem a Badalona. Per mi, en una relació normal i lògica és que vinguis a Vilanova. No tenia intenció de fer una relació amb mi", ha explicat al fiscal. "Teníem relacions sentimentals. Ocasionalment podíem anar a sopar, fer coses com si fossin una parella però sense ser-ho", ha reblat.L'acusada ha admès que es va equivocar enviant correus electrònics a López quan se'n volia distanciar per començar una nova relació amb Rodríguez. En un d'aquests correus, esgrimit diverses vegades pel fiscal, Rosa diu a Pedro: "Només tu m'has tingut i vull que continuïs tenint-me". En el relat de la Fisalia, Peral tenia un mòbil per matar Rodríguez, tot i que ella ho ha negat, a vegades, amb un relat poc coherent i estructurat. "Tenia por de dir-li que havia començar una relació amb Pedro, Albert li tenia odi. Vaig pensar que si li explicava hi hauria una discussió i si ho podia evitar i amb el temps li passaria l'obsessió que tenia amb mi", ha explicat. L'acusada ha admès que ho va fer "fatal".Segons ella, Albert López tenia "un problema mental" i l'havia amenaçat. L'acusada li tenia "por", però això no va impedir que mantinguessin la relació telefònica i via missatges quan Peral ja estava amb Rodríguez.La declaració de Peral ha generat una gran expectació i s'han format cues a l'entrada del Palau de Justícia de Barcelona des de primera hora del matí. Malgrat les mesures imposades pel coronavirus, la gent ha començat a arribar abans de les vuit per assistir de públic a la vista d'aquest dimecres. Jesús María Barrientos, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va ordenar ahir limitar la presència de públic per evitar la propagació del coronavirus: només catorze persones han pogut ser presents a la declaració més esperada del judici del crim de la Guàrdia Urbana.

