El Saló de l'Ensenyament s'ajornarà pel coronavirus, després que ahir el Departament d'Educació anunciés que aquest any no hi participaria per prevenir contagi i un cop es va instar tots els centres educatius a no acudir-hi. Fira de Barcelona es reunirà aquest dimecres amb la conselleria i amb la Secretaria d'Universitats per tancar les noves dates.La fira estava prevista inicialment entre el 18 i el 22 de març. Amb l'ajornament, s'espera poder-lo celebrar poc després de Setmana Santa i abans de l'inici del període de preinscripció als centres escolars, tot i que encara no hi ha noves dates confirmades,L'ajornament del Saló de l'Ensenyament se sumarà al de diversos altres esdeveniments a la Fira de Barcelona, incloent-hi Alimentaria -el segon congrés amb més impacte econòmic dels que se celebren a Barcelona- i el Mobile World Congress, suspès a mitjans de febrer , en els primers moments de la crisi del coronavirus i quan encara no hi havia casos confirmats a Catalunya.

