Parlem amb l'«influencer» català que està ingressat des de fa 15 dies pel coronavirus

En Nil. Foto: Adolesctents i Cat

Ahir, a Adolescents iCat , van poder parlar amb Nil Monró, un jove de 22 anys que fa més de 14 dies que està ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona. El jove va donar positiu en coronavirus després de tornar de la Setmana de la Moda de Milà, una de les zones de risc.Des de llavors que ha anat informat del seu dia a dia a través de Twitter i Instagram, on ha guanyat centenars de seguidors. "Intento mantenir la ment ocupada amb l'ordinador i amb el mòbil. Avanço coses de la uni, llegeixo... La veritat és que estic entretingut. Em passen les hores volant i perdo totalment la noció del temps", ens ha assegurat.Segurament el Nil rebrà l'alta en els pròxims dies ja que, segons ens ha dit, "es troba en la fase final" i ja no té símptomes. Us deixem amb l'entrevista que li van fer fer al programa de ràdio, la podeu veure a partir del minut 16:30.

