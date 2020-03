ÀUDIO La «fake new» sobre el coronavirus que circula pel Whatsapp a Osona

L'estat de psicosi generat pel coronavirus ha fet que comencin a circular diverses fake news sobre l'arribada de la malaltia a Osona. Un d'aquests missatges és un àudio que circula per Whatsapp alertant d'un cas a les Urgències de l'Hospital de Vic.De moment, segons les darreres informacions del Departament de Salut a Osona no s'ha registrat cap cas . A la Catalunya Central, només hi ha casos al Bages i a l'Anoia.En aquest sentit, l'aparició de casos només és certa si ho confirmen fonts oficials i, com a conseqüència, els mitjans de comunicació. Alhora es recomana no contribuir a l'alarma reenviant aquests tipus de missatges falsos.Tots els centres mèdics de la comarca estan a punt per activar el protocol i davant de qualsevol sospita s'activa. Aquest protocol contempla aïllar un previsible cas de coronavirus i tractar-lo amb els equipaments adequats abans que es confirmi.

