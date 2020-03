La «fake new» sobre el coronavirus que circula pel Whatsapp a Osona

"M'acaben de dir que un pacient d'Urgències de l'Hospital de Vic li han trobat coronavirus. Ho han paralitzat tot, han fet marxar tothom de la sala d'espera, tothom s'ha posat ulleres i instrumental... Al personal de neteja els han prohibit entrar fins a noves ordres. S'han espantat molt perquè ha estat el primer coronavirus que ha entrat a l'hospital. Així que ja el tenim a Vic"

L'estat de psicosi generat pel coronavirus ha fet que comencin a circular diverses fake news sobre l'arribada de la malaltia a Osona. Un d'aquests missatges és un àudio que circula per Whatsapp alertant d'un cas a les Urgències de l'Hospital de Vic. Deia el següent:De moment, segons les darreres informacions del Departament de Salut a Osona no s'ha registrat cap cas . A la Catalunya Central, només hi ha casos al Bages i a l'Anoia.En aquest sentit, l'aparició de casos només és certa si ho confirmen fonts oficials i, com a conseqüència, els mitjans de comunicació. Alhora es recomana no contribuir a l'alarma reenviant aquests tipus de missatges falsos.Tots els centres mèdics de la comarca estan a punt per posar en marxa el protocol i davant de qualsevol sospita s'activa. Aquest protocol contempla aïllar un previsible cas de coronavirus i tractar-lo amb els equipaments adequats abans que es confirmi.​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor