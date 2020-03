Torra reclama reunir la taula de diàleg amb l'Estat la setmana que ve per videoconferència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha aprofitat la roda de premsa per comunicar les mesures preventives per contenir el coronavirus per enviar un missatge al govern espanyol en relació a la continuïtat de la taula de diàleg. Torra ha reclamat a la Moncloa programar la segona reunió de l'espai de negociació amb l'Estat la setmana que ve i fer-la per videoconferència. El president català ha demanat que les mesures preventives pels coronavirus no siguin una excusa per aturar la negociació amb el govern espanyol.Com ja va apuntar aquest dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, Torra ha exposat que la taula de diàleg s'hauria de reunir abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions gallegues i basques. El president de la Generalitat ha especificat que la nova cita de treball podria celebrar-se els dies 18 o 19 de març, dimecres o dijous de la setmana que ve. "La nostra intenció és que es pugui mantenir i celebrar", ha afirmat Torra, tot subratllant els avantatges dels contactes telemàtics. El que no ha detallat és quins seran els integrants de la taula de negociació.Abans de la nova cita de la taula de diàleg, Sánchez i Torra participaran en una reunió telemàtica dissabte amb la resta de presidents autonòmics per actualitzar la gestió de la crisi del coronavirus.Torra ha comparegut aquest dimecres al matí a Palau -amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés- per actualitzar les accions del Govern per frenar el coronavirus. L'executiu català ha anunciat que els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada -menys aquells on hi participin menors acompanyats- i que se suspenen o ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que concentrin més de mil persones.Si l'aforament és de menys d'un miler de persones, només es podrà ocupar un terç de l'aforament per garantir una distància de seguretat entre els participants. Per ara, les escoles seguiran funcionant amb normalitat.

