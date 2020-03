El Govern activa l'alerta pel coronavirus: ni actes amb més de mil persones ni competicions esportives amb públic

De la fase de pre-alerta a la d'alerta. El Govern pren noves mesures per contenir l'epidèmia de coronavirus i no descarta prendre'n de "més dràstiques i contundents" en els pròxims dies en funció de l'evolució dels contagis. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada -menys aquells on hi participin menors acompanyats- i que se suspenen o ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que concentrin més de mil persones. Si l'aforament és de menys d'un miler de persones, només es podrà ocupar un terç de l'aforament per garantir una distància de seguretat entre els participants. Per ara, les escoles seguiran funcionant amb normalitat. El comitè tècnic del Procicat s'ha reunit aquest dimecres al matí per valorar quina és la l'afectació del Covid-19 en aquests moments. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que la situació és "favorable de contenció" perquè tenen identificada la traçabilitat dels contactes de les persones afectades. "Estem en una fase en què ho podem controlar i no volem sortir d'aquí", ha dit la consellera, que ha llançat com a consigna que el país haurà d'"abaixar el ritme" posposant les activitats lúdiques que són prescindibles en aquesta fase d'alerta.La suspensió i ajornament d'actes afecta tant als espectacles públics com recreatius i d'oci, així com culturals o religiosos, ja siguin públic o privats. Aquestes mesures entraran en vigor aquest dijous i durant un termini de 15 dies i podran ser prorrogades en funció de quina sigui l'evolució de la situació. Des de la funció pública, ha puntualitzat el president, es prendran també mesures en les pròximes hores que afectaran a l'administració i a les institucions.Per ara, les escoles seguiran mantenint la seva activitat lectiva. L'executiu català no ha pres cap decisió definitiva al respecte. La consellera ha assegurat, però, que si s'han de prendre mesures més dràstiques, es farà. Des de Salut s'ha insistit en la necessitat de protegir les persones més vulnerables, tant gent gran com ciutadans amb patologies. També es defensen les accions preventives per contenir el coronavirus i han recordat que el 061 és el telèfon de referència per a les consultes mèdiques i que el 112 és el telèfon per atendre emergències. El Govern ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania perquè compleixi les mesures. El conseller d'Interior, Miquel Buch, avisa que, més enllà de la "bona voluntat de la ciutadania", es podran aplicar "règims sancionadors" si no se segueixen les indicacions del Govern.Torra també ha explicat que han donat instruccions a l'equip econòmic del Govern perquè dissenyi un pla econòmic per pal·liar els efectes que en aquest terreny està tenint la crisi provocada pel coronavirus. El Govern, ha dit, anirà prenent totes les mesures "necessàries i imprescindibles per disposar dels recursos i finançar les polítiques extraordinàries" per fer front a la situació. Hi haurà també una partida de caràcter extraordinari per reforçar el sistema de salut.El Govern ha assegurat que té vocació d'actuar amb "sentit de responsabilitat, serenitat, transparència i màxima eficàcia", així com amb coordinació entre totes les administracions públiques. De fet, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà aquest dissabte una reunió per videoconferència amb els presidents i presidentes de totes les comunitats autònomes.

