Els pares que hagin de quedar-se amb els fills a casa rebran una ajuda econòmica

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha anunciat aquest dimecres que el govern espanyol està preparant una prestació per als pares que hagin de quedar-se a tenir cura dels seus fills pel tancament d'escoles a causa del coronavirus i no puguin fer teletreball.A Catalunya, per ara, les autoritats defensen que "no hi ha motius" per a un tancament global d'escoles. Malgrat això, el Govern ja es prepara per si cal fer-ho. Aquest dimarts Educació va decretar el precinte de l'Escola Feliu i Vegués de Badalona després que Salut confinés 17 docents. L'aïllament de tants professors feia inviable continuar amb l'activitat normal del centre.En declaracions a Onda Cero, Escrivá ha explicat que l'objectiu és que tinguin "una compensació econòmica d'ingressos pel temps que han de passar a casa". El ministre espera que aquesta mesura, que és preveu que comporti un cost per a les arques "significatiu" però "manejable", s'aprovi al Consell de Ministres extraordinari previst per aquest dijous. "Ens posem a treballar per veure com podem alleugerir la situació", ha remarcat.

