Puig xifra en 700 milions l'impacte econòmic derivat del coronavirus al País Valencià

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha xifrat en 700 milions d'euros l'impacte econòmic per al País Valencià tant per l'ajornament de les Falles i la Magdalena com per les mesures adoptades i que afecte ne tector turístic per la crisi del coronovirus.El cap del Consell espera que s'actuï "en màxima coordinació" i amb "l'impuls europeu que permeti allegurir els plantejaments d'estabilitat" i "fer front a la desacceleració i la recessió" amb els diners del Banc Europeu d'Inversions (BE>I).Puig ha subratllat que no és només la situació generada per l'ajornament de les festes sinó tambmé es produeix per "la derivada del turisme" que "és molt danyina", per exemple, amb la suspensió dels viatges de l'Imserso.

