Jové i Salvadó es neguen a declarar al TSJC per l'organització de l'1-O

Josep Maria Jové i Lluís Salvadó s'han acollit aquest dimecres al seu dret a no declarar davant de la jutgessa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que els ha processat pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets. Els dos diputats republicans han optat per no declarar per denunciar que el seu cas forma part de la causa general contra l'independentisme.En aquest sentit, Jové i Salvadó adverteixen que la fragmentació judicial de les causes, la investigació prospectiva i il·lícita dels seus casos, la no-proporcionalitat i la indefensió respecte a altres causes sobre l'1-O comporta vulneració de drets fonamentals i de garanties processals i vulnera també el dret a un judici just.Així, els dos ex-alts càrrecs de Govern denuncien la criminalització de l'Estat contra l'independentisme i la dissidència política, i alerten que es demanen delictes de presó i una fiança de 4,1 milions d'euros per les urnes de l’1-O.Jové i Salvadó mantenen, però, que organitzar un referèndum no és delicte i defensen l'autodeterminació com a eina política per desencallar el conflicte amb l'Estat. A la declaració d'aquest dimecres al TSJC, els dos processats han rebut el suport d'una delegació d'ERC, així com de diputats i membres d'altres partits i entitats independentistes.

