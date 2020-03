Peral nega la relació amb López en el judici del crim de la Guàrdia Urbana

Un dels dies més esperats del judici del crim de la Guàrdia Urbana. Rosa Peral ha començat la seva declaració davant del jurat i ha negat la seva relació amb Albert López, l'altre acusat en el judici. La sessió ha generat una gran expectació mediàtica i social, i desenes de persones han fet cua per entrar a la sala malgrat les limitacions imposades pel coronavirus.En la primera part de l'interrogatori, Peral s'ha esforçat per negar la relació amb López malgrat la insistència del Fiscal. L'acusada ha admès que es va equivocar enviant correus electrònics a López quan se'n volia distanciar per començar una nova relació amb Pedro Rodríguez. Els mails exhibits pel fiscal han posat en entredit la versió de l'acusada, que s'enfronta a 25 anys de presó per la mort de Rodríguez.Relació amb Albert López? "Per mi una relació és el que he tingut amb Ruben o Pedro, amb Albert no ho considerava relació perquè no acceptava les meves filles, ni venia a Vilanova... Quan quedaven sempre ho fèiem a Badalona. Per mi, en una relació normal i lògica és que vinguis a Vilanova. No tenia intenció de fer una relació amb mi", ha explicat al fiscal. "Teníem relacions senitmentals. Ocasionalment podien anar a sopar, fer coses com si fossin una parella però sense ser-ho", ha reblat.L'acusada ha dit que no tenia mostres d'afecte cap a ell en públic, malgrat que amics comuns deien que es comportaven com una parella. "Tothom ha fet els seus supòsits", ha dit, i ha lamentat que la Guàrdia Urbana és "un espai d'homes" en què si una dona dina amb un home es treuen conclusions. Peral ha justificat anar a restaurants amb López, però ha negat fer viatges de manera habitual.El fiscal ha insistit en la relació de Peral amb López a partir d'un missatge amb un amic d'ella. "Ens està mentint i està minimitzant la relació per negar després la planificació per assassinar Pedro?, ha preguntat el representant del ministeri públic. L'acusada ha tornat a dir que no sabia res de les seves filles ni coneixia la seva família. "Hem sortit a menjar molts cops, hem tingut relacions sentimentals i hem treballat junts, i vam anar junts a la neu amb més companys. No ho entenc com una relació. Una relació era la que tenia amb Ruben i Pedro", ha dit.A preguntes del fiscal, Peral ha relatat una situació amb Albert López en un restaurant en què ella va haver d'anar al lavabo amb una de les seves filles i López es va oferir per vigilar l'altra. "Vaig sortir del lavabo i la meva filla no hi era perquè ell no l'havia volgut seguir", ha dit, i ha assegurat que allò va ser un abans i un després en la seva relació. "Vaig decidir que no faríem res més junts amb les nenes", ha explicar.El fiscal ha contraatacat amb fotografies de López amb les filles de Peral de diferents moments. "Hi ha dues o tres fotografies que són del mateix moment, i l'altre va ser en un dinar amb la resta d'agents de la Guàrdia Urbana", ha explicat, i ha insistit que López podia veure les filles en cas d'actes amb més gent. "Si de casualitat hi era, es veien, però si ell s'acostava a les filles jo hi havia de ser present", ha dit, i ha assegurat que en el cas de Pedro ella podia deixar les seves filles amb ell sense cap problema. "A mi no em convencia amb fotos amb les meves filles", ha dit.Peral també dit, contradient una de les testimonis, que Albert López "en la seva vida" havia banyat les seves filles. "Això és el que deia López", ha dit. El fiscal li ha recordat que diversos testimonis han dit al judici que les filles tenien un tracte proper amb López. "Intento no estar a soles amb ell. Van venir dos amics i ell va voler venir. Vaig voler que es quedessin amb mi perquè tenia por i ell davant de companys aparentava ser normal i bo amb les nenes", ha assegurat.L'acusada ha explicat que va demanar-li espai a López perquè "volia estar sola". "Vaig detectar un malestar en ell perquè havia començat amb Pedro", ha explicat, i ha relatat que l'altre acusat li preguntava per aquesta relació. "No vaig ser capaç de dir-li en aquell moment", ha explicat. Ha justificat, això sí, uns correus electrònics exhibits per la Fiscalia de Peral a López, però ha negat que tingués cap intenció de quedar amb ell. "Sí que li vaig demanar no acabar així, almenys per la relació d'amistat", ha dit.Peral ha justificat que va dir a Albert "només tu m'has tingut i vull que em continuïs tenint". "No tenia intenció d'estar amb ell", ha insistit, i ha dit que això va provocar una discussió amb Pedro. "Tenia por de dir-li que havia començar una relació amb Pedro, Albert li tenia odi. Vaig pensar que si li explicava hi hauria una discussió i si ho podia evitar i amb el temps li passaria l'obsessió que tenia amb mi", ha explicat. L'acusada ha admès que ho va fer "fatal". "Li vaig enviar un mail que no hauria d'haver enviat. Quan ell es pensava que em tenia estava tranquil", ha dit. L'acusada ha dit que a partir de la primavera de 2016 ella ja es va distanciar molt d'Albert.Rosa ha explicat que va començar a "tontejar" amb Pedro a partir del seu aniversari. "Ens va portar un temps, jo era desconfiada per relacions anteriors. Ruben estava amb Antonia i jo m'havia distanciat d'Albert", ha dit. Al desembre, quan comença la relació amb Pedro, Peral ja no viu amb Ruben però li retreu que no li expliqui on va amb les filles. Pel que fa a Albert, ha dit que no va tallar la relació telefònica i ha justificat els centenars de trucades que va fer (fins a més de 500) dient que eren per la feina.L'acusada ha intentat justificar els correus electrònics i les trucades malgrat dir que tenia por d'Albert després que s'hagués presentat a casa seva cridant. Ella li va explicar a Pedro les amenaces que havia rebut d'Albert. "En aquell moment volia que Albert pensés que estava sola perquè estigués més tranquil i no hi hagués discussions", ha insistit. Els correus electrònics exhibits pel fiscal, però, han posat en entredit la versió de Peral.A finals de març de 2017, Peral ha explicat que tenia bloquejat Albert al WhatsApp però va començar a rebre missatges d'ell a través de Facebook. "El seu llenguatge era amistós, de voler entendre perquè havia començat amb Pedro i no tallar la relació d'amistat. Jo no li responia", ha dit. Malgrat tot, Rosa sí que trucava Albert i ella ha dit que va ser per recriminar-li el to i la manera de referir-se a la seva parella. "Li vaig demanar respecte. Per mi, Albert tenia un problema mental i li vaig recriminar els comentaris", ha dit. En aquella època, ella estava de baixa perquè s'havia trencat un dit amb la foto de Pedro. L'acusada també ha negat tenir cap dia per celebrar l'aniversari de la relació amb López i ha dit que ell estava obsessionat perquè ella tornés a patrullar amb ell. Ha explicat que va esborrar les trucades a Albert del seu mòbil perquè volia evitar que Pedro les veiés i això "generi una discussió".El 8 d'abril de 2017, Rosa estava amb les seves amigues a Barcelona i va acceptar que Albert passés per veure-la. Ell estava patrullant. "No li vaig donar cap regal", ha assegurat Peral a preguntes de la Fiscalia, i ha explicat que Albert li va llançar una capsa sobre la taula on estava amb les seves amigues. "Per si t'ho penses", va dir Albert, i va marxar. "Tenia una manera de fer les coses que no era normal", ha dit Peral. En aquella capsa hi havia un anell de compromís.El fiscal ha presentat una fotografia de la mà de Rosa amb l'anell. "No li vaig donar cap importància i quan vaig tenir l'ocasió de tornar-li ho faig fer", ha explicat. El fiscal ha recordat que Peral es va fer fotografies pujades de to amb l'anell, però l'acusada ha dit que no eren per Albert sinó per Pedro, i no es va adonar que portava l'anell perquè "a vegades me'l posava i a vegades no". Finalment, Rosa va decidir tornar-li l'anell perquè la gent podia treure conclusions.L'acusada ha dit que una de les testimonis va mentir al judici, perquè ella no va plantejar-se si es quedava amb Albert o Pedro. Rosa ha admès que va dir que es quedava amb Pedro perquè "vestia i follava millor", però ha dit que també va dir altres coses. "Tenia moltes més raons", ha explicat. "No em vaig plantejar res perquè Pedro havia vingut a viure amb mi, acceptava el meu entorn, pels dos altres motius... Per moltes coses", ha insistit.A preguntes de la Fiscalia, Peral ha explicat que va començar la seva relació amb Ruben l'any 2000 i es van casar el 2013. L'acusada ha dit que va ser una relació "bastant tòxica i dolenta". "Vam tenir bastantes crisis, entre elles la de pornovenjança", ha explicat a preguntes de la Fiscalia. Peral ha explicar que van tenir les filles després d'una crisi, i després del naixement la seva relació ja estava "més que trencada".Rosa ha dit que no van parlar de tenir una relació oberta, tot i que tots dos sabien que hi havia relacions extramatrimonials. "Ruben em va comentar anar a locals d'intercanvi i jo li vaig dir que no", ha explicat, i ha dit que el seu exmarit també tenia altres relacions. "Em molestava que m'ho negués i l'única manera per demanar que mentia vaig tenir era posar un detectiu privat", ha dit. Tot plegat quan Rosa estava en una relació amb Pedro i mantenia contactes amb Albert.A preguntes de la Fiscalia, Peral ha detallat les proves que va fer per accedir a la Guàrdia Urbana i ha dit que tothom amb una mínima forma física les podria passar. També ha dit que no fa "esports de contacte" ni karate. "Això és mentida, només feia ocasionalment alguna classe al gimnàs. Fer dues classes a l'any crec que no és fer esports de contacte", ha dit. El fiscal, en aquest moment, ha presentat fotografies de Peral fent kick boxing o una cursa d'obstacles amb l'altre acusat. Peral les ha justificades i ha assegurat que eren moments puntuals: "No necessitaven cap preparació especial".Peral ha explicat que en el seu exercici ha intentat evitar les "situacions de perill". L'acusada ha recordat al fiscal que ella treballa amb pistola, walkie-talkie, uniforme... I que si demana suport rep ajuda dels seus companys. Va practicar detencions? "Sí, i no han estat de manera violenta", ha dit. "Valenta? No sempre, depèn de la situació. Si em posa en la situació d'estar treballant, em puc sentir valenta", ha reblat, per tancar el primer bloc de preguntes.La declaració de Peral ha generat una gran expectació i s'han format cues a l'entrada del Palau de Justícia de Barcelona des de primera hora del matí. Malgrat les mesures imposades pel coronavirus, la gent ha començat a arribar abans de les vuit per assistir de públic a la vista d'aquest dimecres. Jesús María Barrientos, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va ordenar ahir limitar la presència de públic per evitar la propagació del coronavirus: només catorze persones han pogut ser presents a la declaració més esperada del judici del crim de la Guàrdia Urbana.

