Évole dona les gràcies a Vox després del positiu de coronavirus de Javier Ortega Smith

El dirigent de Vox, Javier Ortega Smith, va donar ahir positiu del coronavirus segons va anunciar el mateix partit a les xarxes socials. En un comunicat, la formació d'ultradreta carregava contra el govern espanyol per no haver extremat les mesures preventives i informava que a partir d'ara els seus diputats treballaran des de casa.Les reaccions a la notícia no es van fer esperar i les xarxes socials van començar a bullir. Un dels comentaris més aplaudits a Twitter, amb milers d'agradaments i comentaris, va ser el del periodista Jordi Évole, que va dir textualment: “Gràcies Vox per no deixar-nos entrar als vostres actes”.Cal recordar que Vox manté una relació molt tensa amb alguns mitjans, entre els quals la cadena d'Atresmedia i alguns dels seus periodistes, com Évole, als qui ha vetat l'entrada als seus actes.

