Jové i Salvadó declaren al TSJC per l'organització de l'1-O

Els diputats d'ERC al parlament Josep Maria Jové i Lluís Salvadó declaren aquest dimecres al TSJC, processats en la causa oberta per l'organització de l'1-O. El tribunal va tancar la instrucció el passat 28 de febrer, a la vegada que dictava interlocutòria de processament contra tots dos, pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets per la seva participació en l'organització de l'1-O.Diverses entitats han convocat una concentració a les portes del tribunal, al passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb el lema "Fem-los costat". Entre els presents hi ha el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. L'octubre del 2017, Jové era secretari general d'Economia, i Salvadó, secretari d'Hisenda, mentre que el propi Aragonès era el número 2 del departament.EL TSJC va imposar als dos processats unes fiances de responsabilitat civil de 2.889.000 euros en el cas de Jové i 1.635.000 pel que fa a Salvadó. A més de la declaració d'avui, tots dos s'hauran de personar als jutjats mensualment i se'ls prohibeix sortir del país.La magistrada instructora entén que Jové, secretari general del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda en aquell moment, va tenir una "participació activa en la preparació del referèndum i en altres actes il·lícits per aconseguir el corresponent finançament en el previsible supòsit que els vots favorables a la independència fossin superiors als negatius".Basant-se en la famosa agenda Moleskine de Jové i en les anotacions del document Enfocats, la magistrada creu que Jové va "conèixer i va autoritzar determinades despeses per portar a terme el referèndum il·legal" en una quantitat superior als 2,1 MEUR, per les seves responsabilitats a Vicepresidència i també com a responsable de l'àrea de processos electorals a partir del juliol del 2017.Així, considera acreditat que Jové va obtenir dades de ciutadans que no podien ser facilitades ni tractades, i sobre les quals no tenia competències. A més, remarca que "no va fer cas dels mandats del Tribunal Constitucional intervenint activament en la recerca de locals on havia de portar-se a terme el referèndum".Pel que fa a Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda del departament de Vicepresidència, considera que juntament amb Jové van "planejar que era necessari preparar les estructures d'estat i un adequat finançament" per quan Catalunya fos independent. En concret, a Salvadó se l'assenyala com a "responsable d'idear" un programa per homogeneïtzar els processos i mecanismes interns dels tributs i cotitzacions socials que ingressava el sector públic o la Generalitat a l'Estat. Aquest pla, però, no es va executar.

