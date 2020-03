Les Falles, suspeses pel coronavirus

Les festes de les Falles de València i la Magdalena de Castelló han quedat ajornades a causa de la crisi del coronavirus. Es tracta d'una mesura adoptada per "responsabilitat i pensant en l'interès general" i d'aplicació a tot el País ValenciàAixí ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, aquest dimarts passades les 10 del vespre, després de la reunió extraordinària que ha celebrat a la tarda la Taula Interdepartamental de Coordinació davant del Coronavirus.El cap del Consell ha apel·lat a la "comprensió de tota la ciutadania valenciana" i ha recalcat la "coordinació" mantinguda en tot moment amb el govern espanyol. "Els responsables del ministeri han donat una instrucció clara: la conveniència de no celebrar els actes festius de les Falles i la Magdalena a les dates previstes", ha asseverat Puig."La responsabilitat és el primer requisit de qualsevol govern, la Generalitat ha seguit els criteris científics i tècnics per a protegir la salut de la ciutadania", ha postil·lat el dirigent valencià.Prèviament a aquesta compareixença, el president de Govern, Pedro Sánchez, havia assegurat que la decisió de mantenir o no en la seva integritat les Falles de València davant la crisi del coronavirus es prendria "de manera consensuada" i "guiada" per "criteris científics" Al matí, el govern valencià mantenia encara l'agenda de les Falles, com havia recalcat el propi Puig, tot i que remetent a la reunió amb el ministeri de la tarda.Al migdia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurava que "en la decisió que acabem prenent" sobre l'ajornament o no de les Falles "no influirà en res l'eventual cost o benefici polític, ni en aquesta ni en cap altra decisió". "El criteri únic serà la protecció de la salut de les persones", afirmava Illa.Puig, en un dinar amb mitjans valencians, s'havia obert al migdia a celebrar a porta tancada les curses de braus del programa de Falles. Una afirmació que ha aixecat una forta polseguera, pel poc sentit que té per als aficionats una cursa de braus sense espectadors a la plaça.

