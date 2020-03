Educació tanca la primera escola a Catalunya pel coronavirus

El Departament d'Educació ha decidit aquest dimarts tancar l'Escola Feliu i Vegués de Badalona, després que el Departament de Salut hagi demanat confinar 17 docents del centre educatiu a causa del coronavirus.Educació indica que aquesta xifra de docents confinats fa "molt difícil" mantenir la tasca educativa del centre amb normalitat, i és per això que s'ha pres la decisió de suspendre l'activitat d'aquesta escola durant 14 dies. El centre comptarà amb un servei de guarda per aquells pares que necessitin unes hores per organitzar-se. L'Escola Feliu i Vegués imparteix educació infantil i primària i escolaritza 388 alumnes. L'Escola Bressol Municipal Gràcia de Barcelona estarà tancada fins al 19 de març després que una de les treballadores donés positiu per coronavirus aquest dilluns. Els 16 empleats del centre han estat posats en aïllament i les famílies han hagut d'anar a busca avui les criatures després d'haver-les deixat a l'escola com cada matí. Per ara, l'Ajuntament no ha ofert cap alternativa a les famílies per deixar els seus fills mentre l'escola estigui tancada.Una de les mares que s'ha trobat en aquesta situació, que prefereix que no es publiqui el seu nom, explica com ho ha viscut a. "Estic descontenta perquè no crec que hagin fet les coses com tocava", diu en referència a l'Ajuntament. "Ara mateix no tenim per què aplicar les mesures d'altres comunitats autònomes perquè en els casos que hi ha tenim garantida la traçabilitat i els contactes". Així ha respost la portaveu del Govern, Meritxell Budó, quan se li ha preguntat sobre si l'executiu contemplava tancar escoles bressol i col·legis com s'ha fet en altres territoris com Madrid o La Rioja per intentar contenir l'epidèmia de coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor