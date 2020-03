S'eleven a tres els casos confirmats de coronavirus a Lleida

El coronavirus ha arribat a les terres de Lleida. Aquest dimarts a la tarda s'han registrat un total de tres persones afectades per la malaltia; dues de àvies de 77 i 84 anys i un jove veí de Lleida d'entre 35 i 40 anys que està aïllat al seu domicili.Segons fonts del Govern, les persones afectades han estat contagiades amb fonts que provenen de fora de la demarcació de Lleida i s'ha assegurat que estan aïllats correctament i amb un seguiment de la malaltia així com també de les persones que han estat en contacte.Les dues persones grans estan ingressades a l'Arnau de Vilanova i són dues veïnes de Castellserà (Urgell) que van tenir contacte amb el virus en un viatge a Benidorm (Alacant). El jove, per la seva banda, va contraure la malaltia a la ciutat de Barcelona.Segons les primeres informacions, els tres pacients estan "controlats" i cap d'ells revesteix gravetat. De fet, el Departament de Salut a Lleida ha indicat que el jove estaria en una situació "lleu".D'altra banda, la veïna de Castellserà (Urgell) que va morir a casa seva diumenge i que també havia viatjat amb el grup de l'Imserso a Benidorm ha donat negatiu en covid-19.Els representants de l'executiu català han fet una crida a la confiança en la tasca dels sanitaris alhora que han apuntat en la necessitat de prevenció en termes d'higiene i desinfecció. En aquest sentit, no hi ha previsió que el coronavirus s'extengui molt per la demarcació, per bé que han indicat que s'està en una fase "inicial".L'evolució del Covid-19 va "a pitjor", com ha reconegut el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una compareixença davant dels mitjans aquest dilluns al vespre.Els punts crítics, o de "transmissió comunitària significativa" són la Comunitat de Madrid i els municipis bascos de Vitòria i Labastida (Àlaba). En les tres zones, el ministeri i els governs autonòmics han acordat tancar escoles, instituts i universitats a partir de dimecres i fins d'aquí a 25 dies.Una mostra de mucosa i una mica de paciència. És l'únic que cal per saber si s'està contagiat de coronavirus. Ho ha fet possible una empresa catalana, Qiagen, que ha creat un aparell capaç de detectar el Covid-19 en una hora.L'aparell, de la mida d'un telèfon mòbil, és capaç d'analitzar un cartutx amb material biològic suficient per detectar fins a 19 virus i quatre bacteris infecciosos, gairebé tots ells corresponents a malalties respiratòries i, des de fa unes setmanes, també el Covid-19. Van introduir-lo a partir del genoma del virus, que es va publicar fa dies en diverses revistes científiques.

