Fins a 30 medicaments i quatre vacunes en proves per al coronavirus

Fins a 30 medicaments antivirals ja estan sent provats per veure la seva eficàcia contra el coronavirus Covid-19, i quatre companyies farmacèutiques estan investigant l'eficàcia d'una possible vacuna, segons dades recopilades per les tres grans federacions de la indústria farmacèutica a tot el món, la Federació internacional de la Indústria Farmacèutica (IFPMA), l'europea (EFPIA) i la nord-americana (PhRMA), al costat de l'Associació de la Indústria Farmacèutica de Corea (Krpia).Des de l'aparició del Covid-19, nombroses companyies farmacèutiques de tot el món han mobilitzat els seus equips d'investigació per a la recerca d'un possible tractament per contenir el virus. Per aconseguir aquest objectiu, IFPMA explica que la indústria està buscant una associació global entre les autoritats sanitàries, companyies farmacèutiques, organitzacions de salut, acadèmies científiques, investigadors i el món científic a través de programes d'R+D col·laboratius per desenvolupar nous medicaments i vacunes .Entre els medicaments candidats hi ha antivirals provats anteriorment en patògens com l'Ébola i el VIH (que ja han començat ràpidament els assajos clínics i la revisió de la literatura per a ús urgent) i una altra línia d'investigació que inclou inhibidors ACE (enzim convertidor d'angiotensina ), inhibidors de la proteasa o fàrmacs inmunoteràpics, l'activitat dels quals es considera rellevant per fer front al nou coronavirus.Entre el grup d'aquests 30 medicaments candidats es troben possibles tractaments com la combinació dels fàrmacs antivirals lopinavir i ritonavir, del laboratori nord-americà AbbVie; l'antiviral remdesivir, de Gilead; l'inhibidor zanamivir, de la companyia britànica GSK; o l'interferó, investigat per les farmacèutiques Roche, Merck i Bayer.La japonesa Takeda està iniciant el desenvolupament d'un fàrmac derivat del plasma sanguini, la globulina hiperimmune policlonal, per tractar els individus d'alt risc amb Covid-19. Altres companyies, com Pfizer, han anunciat una avaluació preliminar de certs compostos antivirals que estaven en desenvolupament i que, en els assajos en cultius, inhibeixen la replicació de coronavirus similars al que causa el Covid-19. També la companyia Regeneron Pharmaceuticals treballa en col·laboració amb el Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units (HHS, per les sigles en anglès) per desenvolupar un nou tractament per combatre el virus.A més, un altre grup de laboratoris està enfocant els seus esforços en el desenvolupament d'una possible vacuna contra el virus. "Abans de la seva aparició al desembre, el Covid-19 era desconegut. Només un mes després, compartir el genoma d'aquest nou virus dins de la comunitat científica ha permès als investigadors començar ràpidament les primeres etapes de recerca i desenvolupament per trobar una vacuna que pugui protegir-nos d'aquest nou coronavirus", ressalta el director general de la Federació Internacional de la Indústria Farmacèutica, Thomas Cueni.Segons els científics, l'epidèmia de SARS el 2003 ha permès desenvolupar tecnologies avançades que poden adaptar-se ara per al Covid-19. En aquest grup, per exemple, companyies com Janssen o Sanofi Pasteur treballen des de fa setmanes amb l'HHS per accelerar el desenvolupament d'aquesta possible vacuna.Igualment, GSK està treballant en tres vies d'investigació. Una, al costat del consorci CEPI, una associació formada per organitzacions públiques, privades, filantròpiques i civils amb l'objectiu de desenvolupar vacunes per aturar futures epidèmies; una altra, en associació amb la companyia xinesa de biotecnologia Clover Biopharmaceuticals; i, finalment, el laboratori ha posat la seva tecnologia a disposició de la Universitat de Queensland (Austràlia) per a un possible desenvolupament. Amb aquesta universitat també està treballant la farmacèutica australiana CSL Limited per al desenvolupament d'una possible vacuna.En paral·lel, la Comissió Europea ha llançat un projecte de col·laboració amb la indústria farmacèutica a través de la Iniciativa Europea de Medicaments Innovadors (IMI), un programa finançat a el 50 per cent entre la Comissió Europea i EFPIA. L'objectiu del programa és fomentar la investigació d'un possible tractament entre petits grups i centres de recerca, principalment d'universitats i petites i mitjanes empreses. La iniciativa ha rebut un primer fons de 45 milions d'euros al qual poden optar tots els grups d'investigadors amb un potencial tractament.Per ajudar al desenvolupament d'aquestes línies d'investigació, un grup de companyies farmacèutiques ja han manifestat la seva intenció de posar els seus recursos d'R+D a disposició d'aquests investigadors. Entre els laboratoris que s'han sumat a aquest projecte IMI es troben Abbvie, Astellas, Bayer, Boehringer Ingelheim, Janssen, Merck, Novartis, Pfizer o Takeda.

