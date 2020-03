El Govern demana aturar les activitats fora de les escoles on hi participi més d'un centre

El Govern ha demanat aturar les activitats fora de les escoles en què hi participi més d'un centre pel coronavirus. Aquesta és una de les mesures que el titular d'Educació ha traslladat al consell executiu d'aquest dimarts, on també s'ha donat compte que des de dilluns s'han paralitzat les pràctiques que estudiants de Formació Professional fan en hospitals. Segons ha pogut saber, alguns centres ja han començat a suspendre activitats i a avisar els pares dels alumnes.Aquesta recomanació també s'ha estès a les universitats que fan pràctiques a centres de salut. L'executiu ha analitzat la situació generada pel coronavirus a Catalunya i, més enllà de les recomanacions en matèria de Salut, no veu necessari prendre més mesures perquè encara es poden "controlar" els contactes dels infectats i la seva "traçabilitat".Aquest dimarts a la tarda està prevista al Palau de la Generalitat una reunió amb els grups parlamentaris per informar-los de l'evolució sobre el coronavirus a Catalunya. En les pròximes hores també hi haurà una trobada amb els operadors de transports per preparar un pla de contingència en cas que hi hagi baixes significatives entre els treballadors i que, així, es pugui garantir que el transport públic continua funcionant.Un cop acabat el consell executiu, on els consellers han repassat els efectes del coronavirus als seus departaments, el Govern s'ha reunit amb el comitè d'emergència per fer seguiment de la gestió. L'executiu considera una prioritat protegir el personal sanitari per a tenir el màxim d'efectius possibles i això significa la no participació en congressos, viatges o cursos de formació.La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha fet notar que la situació ara a Catalunya és molt diferent que la que es viu a Madrid, on hi ha 600 casos positius per la covid-19, mentre que a Catalunya n'hi ha 101 de confirmats. Per tot plegat remarca que a hores d'ara no cal prendre més mesures.Finalment, el Govern analitza la realitat en què es troba "en cada moment" i que s'aborden aquelles situacions que podrien fer preveure cert "descontrol", com esdeveniment massius amb gent vinguda d'arreu. És en aquesta línia en què es prenen mesures, de forma bilateral entre l'executiu i els organitzadors, de celebrar el Barça-Nàpols de la setmana que ve a porta tancada o ajornar la Marató de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor