El coronavirus fa inviable el Saló de l'Ensenyament

El Saló de l'Ensenyament se sumarà aquest dimecres a la llista de fires i congressos suspesos a Barcelona pel coronavirus. Segons han confirmat adiverses fonts del sector, la celebració de la fira és inviable, després que aquest dimarts el departament d'Educació anunciés que enguany no hi participaria per prevenir contagis del coronavirus, i després que instés tots els centres educatius a no acudir-hi.La Fira de Barcelona prendrà aquest aquest dimecres la decisió formal d'ajornar l'esdeveniment, que s'havia de celebrar a finals d'abril o començaments de maig, en coordinació amb la coneconselleria d'Educació i la secretaria d'Universitats.La fira estava prevista inicialment entre el 18 i el 22 de març. Amb l'ajornament, s'espera poder-lo celebrar poc després de Setmana Santa i abans de l'inici del període de preinscripció als centres escolars.L'ajornament del Saló de l'Ensenyament se sumarà al de diversos altres esdeveniments a la Fira de Barcelona, incloent-hi Alimentaria -el segon congrés amb més impacte econòmic dels que se celebren a Barcelona- i el Mobile World Congress, suspès a mitjans de febrer , en els primers moments de la crisi del coronavirus i quan encara no hi havia casos confirmats a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor