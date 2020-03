Els funerals dels morts catalans per coronavirus s'ajornaran o es faran per «streaming»

Mémora i Àltima, les funeràries operen amb règim de pràcticament oligopoli a Catalunya, no celebraran vetlles ni funerals de persones que hagin mort per covid-19 -ja en són tres en territori català- fins que acabi el període d'aïllament dels familiars i entorn proper, establert en 14 dies. La mesura no afecta l'enterrament o la incineració, que sí que es farà. Per tant, quan se celebri la cerimònia, dues setmanes després del recés, es farà ja amb les cendres o el cadàver enterrat.És una situació inèdita, tot i que el 2014, amb l'alerta d'Ebola, també es van definir uns protocols especials d'actuació. Ara bé, no seria la primera vegada, en cap cas, que se celebren vetlles i funerals sense cadàver, una pràctica que té lloc amb algunes morts, per exemple, per accident de trànsit o quan el difunt ha traspassat en un altre país i s'allarga el procés de repatriació del cos.La mesura és per "protegir directament els familiars i professionals que participen en els serveis així com la resta de persones que assisteixin a les instal·lacions", apunten Mémora en un comunicat.Aquestes companyies de serveis funeraris informaran les famílies sobre els protocols necessaris a seguir i se'ls oferirà la possibilitat de realitzar els funerals una vegada acabades les quarantenes. Passat aquest període, la família podrà decidir la data de celebració del funeral.No hi ha cap evidència de risc d'infecció de coronavirus a partir de persones contagiades després que hagin mort. El problema podria ser el contagi entre familiars que havien estat en contacte amb el difunt.Els tanatoris dotats amb equips audiovisuals oferiran a la resta de famílies el servei de gravar i emetre per streaming els funerals per "col·laborar en la prevenció de potencials contagis en reduir l'assistència massiva es les cerimònies", assenyalen fonts de Mémora. Aquest és un servei que s'ofereix des de fa anys i que el grup considera que en aquest escenari és "una bona alternativa preventiva".

