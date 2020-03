La patronal es mobilitza per minimitzar els danys del coronavirus

Rebaixes fiscals i possibilitat de fer acomiadaments temporals. Aquest és el deresnominador comú del degoteig de reclamacions que les patronals han fet durant aquest dimarts a les administracions, coincidint amb l'escenari d'incertesa en què entra la propagació del coronavirus. Foment del Treball i els sectors turístic, de restauració i d'oci nocturn demanen una intervenció pública a l'economia de mercat amb l'argument que els privats acumularan pèrdues insalvables.



La patronal catalana ha demanat a l'administració un pla de xoc per pal·liar les pèrdues, basat en l'ajornament en el pagament d'impostos i en la possibilitat de fer Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTO), especialment en els sectors del transport, les indústries culturals, l'esport, l'assistència sanitària i el turisme. Argumenten la necessitat d'evitar que els països de la Unió Europea entrin en recessió i posa sobre la taula mesures fiscals i de "flexibilitat" laboral.

Foment del Treball posa sobre la taula una reducció d'un 15% de l'Impost de Societats, desgravament en la despesa de productes per a teletreball, i una deducció de l'Impost de Societats per a la inversió realitzada el 2020. També l'aplicació d'un pla renove del parc d'automòbils a l'estat espanyol, la retirada de l'impost especial sobre el transport aeri, fer marxa enrere amb la proposta d'increment de la taxa turística a Catalunya i el seu recàrrec per a l'Ajuntament de Barcelona i obrir línies de finançament sense interessos a través de l'Institut de Crèdit Oficial i l'Institut Català de Finances.En matèria laboral, Foment del Treball proposa "facilitar" la realització d'Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) i que aquests no suposin "pèrdua retributiva als empleats". Dit d'una altra manera, que l'Estat es faci càrrec del sou dels treballadors mentre durin els acomiadaments, que plantegen d'un o dos mesos. La patronal catalana també reclama que les empreses quedin exonerades de comunicar amb quinze dies d'antelació els ERTO.El sector turístic -amb el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, exercint com a portaveu- també ha reclamat al govern espanyol ajudes públiques per compensar la davallada del volum de negoci experimentada arran del brot de coronavirus a Catalunya.Bono reconeix que l'Estat ja s'ha posat en contacte amb l'agència per informar del pla que prepara el govern espanyol per compensar el sector turístic. El director general de l'agència assegura que encara no s'han concretat els detalls del pla però confia que aquest tingui en compte el pes del turisme a cada comunitat autònoma i descarta que les compensacions segueixin el model de les impulsades per l'Ajuntament de Barcelona arran de la cancel·lació del Mobile World Congress.Aleshores, el consistori barceloní va crear la Barcelona Opportunity Week, consistent en aquests d'ofertes a hotels i restaurants. "Intuïm que les mesures seran de suport a l'activitat econòmica, finançament i fiscalitat", diu Bono en declaracions a. "Defensarem el nostre sector", afegeix.En la mateixa línia s'expressa el secretari general de la patronal d'empreses d'oci nocturn de l'estat espanyol Spain Nightlife, Joaquim Boadas. "Estem preocupats perquè ens ha afectat la davallada del turisme i ja es comencen a notar les pèrdues", afirma. En aquest escenari, Boadas demana ajudes públiques "urgents" en l'àmbit fiscal i laboral. "Esperem que l'Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments contribueixin a fer possibles una reducció d'impostos i expedients de regulació d'ocupació, si són necessaris", conclou.El Gremi de Restauradors de Barcelona se suma al carro de demandes d'ajudes públiques a empreses privades per pal·liar els efectes del coronavirus. El director del gremi, Roger Pallarols, reclama en declaracions a, que l'Ajuntament de Barcelona deixi de cobrar als empresaris del sector la taxa de terrasses. "Necessitem mesures excepcionals de l'administració per no quedar immersos en una crisi econòmica", argumenta.El gremi vol aprofitar la situació per exigir al govern d'Ada Colau un replantejament en la nova taxa de terrasses, que no compta amb el suport del sector. La taxa es paga en funció de les taules i cadires de què es disposin. Per exemple, per una taula amb quatre cadires es pot pagar entre 20 cèntims i tres euros i mig al dia en funció de la zona de la ciutat. "Volem obrir una taula de diàleg per repensar els imports iq ue siguin proporcionals", afirma.El sector turístic ha anunciat una davallada del volum de negoci i això, segons el director del gremi, afecta directament la restauració. "Fa una setmana i mitja que tenim 200 cancel·lacions diàries", assegura Pallarols. "La Setmana Santa està perduda i comencem a tenir cancel·lacions de reserves pel setembre", afegeix.A més de reclamar a l'Ajuntament que deixi de cobrar la taxa de terrasses, el gremi també exigeix a la Generalitat una "reflexió profunda" sobre els nous pressupostos per fer que els comptes rebaixin la càrrega fiscal sobre les empreses. El gremi, igual que Foment del Treball, demana al govern espanyol que permeti a les empreses tirar endavant unilateralment amb acomiadaments temporals a través d'Expedients de Regulació d'Empresa sense comptar amb l'aval de l'administració competent.El govern espanyol ha donat per fet que l'economia es ressentirà de forma temporal i, de fet, l'Ibex 35 ha encadenat aquest dimarts la quarta jornada consecutiva amb números vermells. Per ara, l'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat una moratòria de tres mesos del pagament de quotes a la Seguretat Social per a autònoms i empreses, facilitant que es puguin pagar en el termini d'un any.La portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, s'ha compromès a impulsar mesures per evitar que l'economia es ressenti de la propagació del virus i alhora evitar la "destrucció" de llocs de treball. Aquest dijous la Moncloa preveu anunciar noves mesures. Mentrestant, la patronal ja ha posat les cartes sobre a taula.

