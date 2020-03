Reducció de jornades i ajudes a les empreses: el pla de la Moncloa contra els efectes del coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha esbossat aquest dimarts al vespre les línies d'acció del pla que prepara la Moncloa per pal·liar els efectes de la propagació del coronavirus. Els quatre eixos del pla són la reducció de jornades laborals per aquelles famílies afectades -per exemple, pel tancament d'escoles a la Comunitat de Madrid i el País Basc- garantir el subministrament i accés a material sanitari, obrir línies de crèdit per a petites mitjanes empreses i recórrer a "mesures temporals" per evitar acomiadaments de treballadors."Farem el que faci falta, on faci falta i quan faci falta", ha assegurat Sánchez, que ha defensat la gestió que les administracions estan fent del coronavirus i la feina dels professionals sanitaris. "Totes les decisions que es prenen i es prendran es basaran en criteris científics", ha afirmat.El president espanyol ha previst unes pròximes setmanes "dures i difícils" però ha defensat que si cadascú juga el "paper" que li pertoca, la crisi sanitària i els seus efectes econòmics es superaran.En matèria econòmica, aquest dijous el govern espanyol es reunirà amb patronals i els sindicats CCOO i UGT per consensuar l'aplicació del pla de xoc. Per ara l'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat una moratòria de tres mesos del pagament de quotes a la Seguretat Social per a autònoms i empreses, facilitant que es puguin pagar en el termini d'un any.Sánchez ha comparegut després de reunir-se amb els màxims representants dels països de la Unió Europea. Sánchez ha demanat flexibilitat fiscal a la UE per poder tramitat les ajudes anunciades pel govern espanyol.El president espanyol ha esbossat el seu full després que les patronals hagin reclamat ajudes públiques al sector privat per pal·liar els efectes econòmics de la propagació del Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor