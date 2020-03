Mercadona eleva un 5% les seves vendes de 2019, fins a 25.500 milions, i augmenta un 5% el seu benefici

Mercadona ha elevat les seves vendes un 5% el 2019, fins a assolir els 25.500 milions d'euros, registrant un benefici net de 623 milions, que suposa un increment també del 5% respecte a l'exercici anterior. Tot això, després de fer una inversió de 2.200 milions d'euros, un 46% més que el 2018, per continuar amb la "transformació brutal" del seu model que emprenia fa més de dos anys.D'aquests 2.200 milions, al voltant d'1,5 milions de milions s'invertiran en noves obertures de supermercat, la reforma de botigues i les seccions de 'frescs' i 'llestes per a menjar', 421 milions en els blocs logístics i 247 en el canvi digital.Així ho ha explicat aquest dimarts el president de Mercadona, Juan Roig, en una roda de premsa per informar sobre la situació actual i futura dels 5 components de Mercadona, on s'han presentat els resultats de la cadena de supermercats corresponents a l'exercici de 2019 i ha avançat les previsions per a aquest 2020.Durant la seva intervenció, Roig ha reivindicat la "transformació brutal" que està portant a terme l'empresa des del 2017 a totes les seves instal·lacions, amb el seu model de propietats eficients. Durant l'any passat es van reformar 400 botigues i actualment compta amb 800 locals d'aquest tipus. Per a finals de l'any, espera tenir reformades unes altres 200 i assolir les 1.000. En conjunt, Mercadona compta amb un total de 1.635 supermercats.Respecte a la sostenibilitat, el president de Mercadona ha fet una crida a "cuidar el planeta" i ha avançat que la cadena de supermercats serà "molt bel·ligerant" amb la eliminació del plàstic que contamina els mars i oceans. Roig s'ha marcat com a objectiu reduir el consum un 25% en els envasos de marca pròpia pel 2025.Per a Roig, "el planeta és un ésser viu que s'ha de cuidar i si el cuidem, encara durarà més". En aquest sentit, ha estat garantit que des de Mercadona volen ser "bons veins" i "cuidar els voltants". És per això mateix que tots els seus camions i vehicles pesants funcionen amb gas i ja compta amb 18 megatrailers, a més de 900 punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en moltes de les seves instal·lacions.

