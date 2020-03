El consolat d'Espanya a Nàpols dona consells per sortejar la prohibició de volar des d'Itàlia

Si no saliera su vuelo, tienen opción de sacar un billete con escala en otro país, ya que sólo se han suspendido conexiones directas — Consulado General de España en Nápoles (@ConEspNapoles) March 10, 2020

El Govern espanyol ha anunciat aquest dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que prohibia els vols des d'Itàlia a territori espanyol . Tot just dues hores més tard, el consolat d'Espanya a Nàpols aconsellava, des del seu compte a Twitter, com sortejar aquesta prohibició.A dues consultes de dos comptes diferentes sobre què fer per tornar des de Nàpols a Espanya aquest dimecres, davant la cancel·lació dels vols-, el consolat recomanava "treure un bitllet amb escala en un altre país, ja que només s'han suspès les connexions directes".Prèviament, i en el mateix fil, el compte del consolat espanyol assegurava que els ciutadans espanyols a Itàlia podrien tornar a casa, perquè "les autoritats italianes no posaran cap problema als ciutadans estrangers que tornin al seu país".El decret aprovat aquest dimarts pel govern espanyol, en canvi, és molt clar. "Es prohibeix la realització de vols directes des de qualsevol aeroport situat a la República d'Itàlia a qualsevol aeroport situat al Regne d'Espanya a partir de les 00:00 hores del dia 11 de març del 2020 i fins a les 00:00 hores del dia 25 de març de 2020". La mesura només contempla excepcions per a "vols d'Estat", aeronaus sense passatge, mèdics, d'emergència o humanitaris.La recomanació del consolat espanyol a Nàpols, tècnicament no vulnera el decret, ja que aquest no limita els vols amb escala. Però sí el seu esperit, que és el de prevenir la transmissió del coronavirus, atenent al fet que "la gran majoria dels casos importats" a l'estat espanyol "han estat vinculats a viatgers procedents d'Itàlia", segons resa el propi decret.A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, i preguntat pel retorn a Espanya dels viatgers "atrapats a Itàlia", el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha respost: "intentarem analitzar cas a cas i veurem què s'hi pot fer. Totes aquestes mesures tenen efectes no desitjables per a certs col·lectius, però es prenen en interès del bé general"

