La Generalitat Valenciana manté les Falles a l'espera de reunir-se amb el ministeri

El govern valencià manté l'agenda de les Falles d'enguany tot i la crisi pel coronavirus. Aiuxí ho ha recalcat aquest dimarts al matí el president Ximo Puig. Tot plegat, no obstant, pendent de la reunió que mantindrà la Generalitat amb el ministeri de Sanitat, aquest mateix dimarts.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat al migdia, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, que "en la decisió que acabem prenent no influirà en res l'eventual cost o benefici polític, ni en aquesta ni en cap altra decisió". "El criteri únic serà la protecció de la salut de les persones", ha assegurat Illa.Illa ha reiterat també que els esdeveniments que suposin grans mobilitzacions de població seran analitzats cas per cas i ha avançat que aquesta mateixa tarda tenen previst analitzar amb l'administració valenciana "la situació que es produeix amb les Falles" i quan ho hagin fet donaran a conèixer la decisió que es prengui "coordinada i conjuntament" i sempre sota "criteris de salut pública".Puig, en un dinar amb mitjans valencians, s'havia obert aquest migdia a celebrar a porta tancada les curses de braus del programa de Falles. Una afirmació que ha aixecat una forta polseguera, pel poc sentit que té per als aficionats una cursa de braus sense espectadors a la plaça.

