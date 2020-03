El Govern pren mesures per minimitzar l'impacte del coronavirus a les presons

El Govern ha decidit restringir activitats i trasllats de població reclusa per minimitzar l'impacte del coronavirus a les presons. Així ho han acordat la Secretaria de Mesures Penals i el Departament de Salut. Es restringiran les sortides d'interns dels centres penitenciaris i de justícia juvenil per portar a terme activitats col·lectives fora dels equipaments, ja siguin culturals, esportives o de qualsevol tipus.Les presons i centres de justícia juvenil han suprimit totes les activitats que comporten l'accés de grups de persones alienes, com ara una cursa solidària organitzada per Brians 2 el 22 de març a Sant Esteve Sessorives. De moment no consta cap positiu entre els interns. Ara per ara, es descarta suspendre les visites familiars.També s'ha descartat una festa organitzada per l’entitat de reinserció ARED a l’interior de Brians 1, amb motiu del Dia de la dona. Es mantenen com sempre els permisos en virtut de l'article 100.2 del reglament penitenciari i les sortides derivades de la classificació dels interns en tercer grau.D'altra banda, els trasllats de presos entre diferents centres de la Generalitat queden restringits a casos d’extrema necessitat, que bàsicament obeeixin a motius de seguretat. De l’altra, d’acord amb el Ministeri de l'Interior, queden ajornats tots els trasllats d'interns entre les administracions penitenciàries espanyola i catalana. Es mantenen els hospitalaris i per odre judicial.Per ara no s'ha detectat cap positiu ni entre la població reclusa ni entre els professionals de la reinserció. Es descarta de moment la suspensió dels vis a vis i de les visites dels fills i les parelles en els espais de convivència familiar. Es tractaria d’una mesura extrema que, malgrat això, ja s’aplica en diversos centres penitenciaris de la resta de l’Estat ubicats a La Rioja, el País Basc i Madrid, que són zones declarades de transmissió comunitària.A banda de la bateria d’accions preventives, els departaments de Justícia i Salut han aprovat un protocol d’actuació per als casos sospitosos i d’infecció.Els interns sospitosos d’haver contret la malaltia seran aïllats en una cel·la. El Departament de Salut determinarà si l’infectat ha de ser traslladat a l’Hospital Clínic per sotmetre’s a les proves i quedar-s’hi aïllat fins als resultats o bé si professionals sanitaris hauran d’anar a fer les proves al mateix centre penitenciari.Els casos positius seran traslladats a la Unitat Hospitalària Penitenciaria de Terrassa (UHPT) per ser tractats. Salut determinarà les mesures per a professionals i interns que hagin estat en contacte amb la persona infectada.

