Els restauradors de Barcelona demanen no pagar la taxa de terrasses per les pèrdues pel coronavirus

El Gremi de Restauració de Barcelona se suma al carro de demandes d'ajudes públiques a empreses privades per pal·liar els efectes del coronavirus. El director del gremi, Roger Pallarols, reclama en declaracions a, que l'Ajuntament de Barcelona deixi de cobrar als empresaris del sector la taxa de terrasses. "Necessitem mesures excepcionals de l'administració per no quedar immersos en una crisi econòmica", argumenta.El gremi vol aprofitar la situació per exigir al govern d'Ada Colau un replantejament en la nova taxa de terrasses, que no compta amb el suport del sector. La taxa es paga en funció de les taules i cadires de què es disposin. Per exemple, per una taula amb quatre cadires es pot pagar entre 20 cèntims i tres euros i mig al dia en funció de la zona de la ciutat. "Volem obrir una taula de diàleg per repensar els imports iq ue siguin proporcionals", afirma.Pallarols qualifica d'"alarma màxima" la sensació que tenen els empresaris del sector davant les primeres pèrdues provocades per la propagació del Covid-19. El sector turístic ha anunciat una davallada del volum de negoci i això, segons el director del gremi, afecta directament la restauració. "Fa una setmana i mitja que tenim 200 cancel·lacions diàries", assegura Pallarols. "La Setmana Santa està perduda i comencem a tenir cancel·lacions de reserves pel setembre", afegeix.A més de reclamar a l'Ajuntament que deixi de cobrar la taxa de terrasses, el gremi també exigeix a la Generalitat una "reflexió profunda" sobre els nous pressupostos per fer que els comptes rebaixin la càrrega fiscal sobre les empreses.El gremi també demana al govern espanyol que permeti a les empreses tirar endavant unilateralment amb acomiadaments temporals a través d'Expedients de Regulació d'Empresa sense comptar amb l'aval de l'administració competent.Els restauradors barcelonins ja tenen pensades quines mesures demanaran si la situació pel coronavirus a Catalunya esdevé comparable a la d'Itàlia. "Si l'activitat empresarial cau més d'un 50% hi ha d'haver una quarantena fiscal i una moratòria dels nostres compromisos amb la banca", argumenta. A més, també reclama que si la situació empitjora l'Estat hauria de permetre que els restauradors deixessin de pagar temporalment el lloguer dels locals que ocupen.Foment del Treball ha sortit al pas dels efectes del coronavirus sobre l'economia i ha reclamat a les administracions un pla de xoc per pal·liar-los. La patronal catalana reclama un ajornament en el pagament d'impostos i la possibilitat de fer Expedients de Regulació d'Ocupació temporals, especialment en els sectors del transport, les indústries culturals, l'esport, l'assistència sanitària i el turisme.També aquest dimarts el sector turístic s'ha expressat en el mateix sentit. L'Agència Catalana de Turisme, Turisme de Barcelona i el Gremi d'Hotels de Barcelona han reclamat al govern espanyol ajudes públiques per compensar la davallada del volum de negoci experimentada arran del brot de coronavirus a Catalunya.

