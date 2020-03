Tens coronavirus? Comprova-ho aquí amb el test del Departament de Salut

El servei d'atenció del Departament de Salut, el 061, es reforça amb un seguit de mesures extraordinàries arran de l'allau de trucades que està rebent aquests últims dies per l'expansió del coronavirus a Catalunya . Una d'aquestes mesures, per a poder fer un bon triatge entre els potencials pacients, és un nou test de Salut per a comprovar si es "compleixen els criteris" d'estar contagiats pel coronavirus.Aquest seguit de preguntes senzilles serveixen per saber si s'ha de trucar o no al 061, que segons informen des del departament, pateix un allau de trucades i això impedeix una bona atenció a totes les persones que necessiten rebre informació mèdica.

