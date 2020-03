VÍDEOS «Creepy Joe»: es tornen a fer virals les imatges de Biden assetjant dones i menors

The more creepy shit I see Biden do the more I start questioning Obama’s personal values, his VP uno 🥴 pic.twitter.com/1jqyEiGYTx — JFK 🇹🇿 (@joefranciskiaga) March 9, 2020

Apparently twitter really doesn’t like it when you upload videos showing how absolutely fucking creepy Biden is with little girls so here’s another... shit ain’t right. #Biden #Biden2020 pic.twitter.com/Fy5f79LDTP — Mat Stewart (@matstwrt) March 9, 2020

Un titular del NY Post, criticant les actuacions de Biden

Un article del «Washingston Post» on es critica les escenes protagonitzades per Joe Biden

El candidat a la nominació presidencial del Partit Demòcrata dels Estats Units i ex-vicepresident en la legislatura de Barack Obama, Joe Biden, torna a ser el protagonista d'una de les polèmiques més sonades de la política nord-americana.Unes imatges del 2017 tornen a planar sobre la campanya de Biden, en sonades escenes d'assetjament a menors d'edat, també de manera sexual. Diversos periodistes i mitjans han informat al llarg de tres anys d'aquestes escenes, tot i que mai hi ha hagut cap sentència ni denúncia que incriminés el vicepresident de l'anterior govern Obama.Els vídeos publicats a les xarxes -molts d'ells esborrats per Twitter, molt criticat des dels mitjans dels Estats Units i periodistes americans- mostren com Biden grapejava menors en el moment de fer-se fotografies oficials amb els congressistes. El recull d'imatges també mostra escenes d'altres actes o moments de campanya on l'actual candidat a la nominació demòcrata olora els cabells de dones, menors i fins i tot bebès. També toca les espatlles, els malucs i altres zones del cos, amb reaccions de clara incomoditat per part de les dones. Comentaris sexistes s'acumulen en les intervencions de Biden, que es fixa directament -i sobretot- en menors.Des del Washington Post fins al New Yorker, passant per mitjans televisius com la CBS o cadenes privades més afins al Partit Demòcrata, han anat acumulant publicacions sobre els moments "incòmodes" i "horripilants" -traducció literal de creepy, en sobrenom de Creepy Joe- que ha protagonitzat Biden. Els dirigents de la campanya demòcrata del mateix Biden asseguren que són atacs injustificats i "fora de context" dels rivals polítics, des de Bernie Sanders fins a Donald Trump. Centenars d'associacions feministes, reporteres i periodistes han tornar a denunciar i criticar les imatges a través de les xarxes, assegurant que Biden "té massa impunitat".

