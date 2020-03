La CUP proposa que Salut utilitzi les places privades de sanitat per gestionar el coronavirus

Sirvent ha agraït que Presidència de la Generalitat hagi convocat la reunió d'aquesta tarda i ha assegurat que la CUP diposita "tota la confiança" al departament de Salut i als professionals que estan desenvolupant el protocol. Per part de la CUP assistirà a la trobada el diputat Vidal Aragonès acompanyat d'un membre del grup de treball de sanitat de la CUP.El document de propostes dels cupaires també contempla que després de la crisi pel coronavirus no es reverteixi l'augment de recursos a l'atenció primària pública ni en general, i per tant, que "no s'utilitzin recursos públics per rescatar la sanitat privada".D'altra banda, la CUP vol que s'asseguri el manteniment de les cures amb dignitat especialment si s'acaben tancant centres dirigits a l'atenció de la tercera edat. I en aquest àmbit, també aposten perquè els recursos sociosanitaris privats es posin a disposició de l'administració pública.Així mateix, també demanen que es facilitin alternatives als treballadors i treballadores que vegin afectada la seva normalitat laboral com, per exemple, pel tancament d'escoles. I que es garanteixin les condicions laborals d'aquelles persones que es vegin obligades a estar confinades. Tot plegat acompanyat d'un reforçament de la inversió en investigació i recerca "de manera immediata".