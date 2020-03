Una professora catalana, confinada pel coronavirus a la República Txeca

Una professora de Rubí, Elena Casas, que treballa des de l'any 2018 a la República Txeca, ha explicat que aquest matí, mentre feia una de les classes a la universitat de Masaryk, a Brno, els han comunicat que suspenien les classes durant dues setmanes, fins el dia 24. No hi ha cap cas de coronavirus a la Universitat ni li han fet cap prova a ella o a ningú del personal, però els han demanat que es quedin a casa el màxim de temps possible "per prevenir la situació"."Brno és una ciutat molt gran, i aquí no hi ha cap malalt, el que tenim més proper és a la ciutat de Zlín, que és a 96km", explica Casas. En tota la República Txeca hi ha una quarantena de casos, però el govern ha decidit prendre aquestes mesures per tal d'evitar l'expansió del virus.Ja fa una setmana que van tancar una altra universitat de la ciutat, la Mendel, i també algunes universitats de la ciutat de Praga, amb la qual cosa "més o menys tots teníem clar que en un moment o altre també tancarien la nostra". El Primer Ministre, Andrej Babiš, ha decretat aquest matí que es tancarien les escoles, i al cap d'unes hores el rector de la universitat de Masaryk ha anunciat que farien el mateix.En preguntar-li com afronta aquestes dues setmanes, Casas explica que "jo a casa tinc llaunes, pasta i coses així, i no m'he trobat – de moment – amb cap falta de provisions, però una companya meva sí que ha notat que en algun supermercat hi havia menys productes de pasta, per exemple, que habitualment".

