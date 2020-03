La venda de gel desinfectant es dispara: una empresa de Terrassa passa de 60 a 20.000 litres en tres setmanes

Una dona amb mascareta, de compres per Barcelona. Foto: Adrià Costa

El coronavirus ja és cada vegada més present a Catalunya. Mentre segueix el degoteig de casos, els aïllaments i les restriccions d'actes públics o de moviment, les farmàcies ja fa dies que exhaureixen les existències de mascaretes i gels desinfectants.ha parlat amb diverses empreses del Vallès Occidental que han quedat desbordades per l'allau de comandes de clients en busca d'aquests productes per protegir-se del Covid-19.És el cas d'una empresa química de Terrassa que produeix gel desinfectant i que en les dues últimes setmanes ha multiplicat per 333 la seva producció. Si durant els primers dos mesos de l'any van vendre 60 litres de gel, en les tres últimes setmanes n'han venut 20.000 litres. Fonts de l'empresa expliquen que estan "desbordats" produint gel i que tenen llista d'espera.Avui en dia venen el litre a 7 euros mentre que abans el venien a 4,5 euros. Ho atribueixen al fet que s'ha quadruplicat el preu de la matèria primera (isopropanol). Però el principal problema d'aquesta empresa, a banda de la incapacitat de produir el volum de gel demandat, és que es troben amb dificultats per aconseguir envasos i dosificadors per envasar-lo.Tot i que els experts i l'OMS han reiterat que les mascaretes no són el mètode més eficaç per evitar el contagi, són moltes les farmàcies i empreses que ja no tenen estoc. És el cas d'una empresa de distribució de Sant Quirze del Vallès que han incrementat un 2.500% les peticions de mascaretes.L'empresa explicat que la petició més surrealista que ha rebut en aquestes setmanes era la petició d'un sol client que demanava 2 milions de mascaretes quirúrgiques, mentre que anualment acostumen a distribuir-ne 40.000. En aquest sentit, l'empresa habitualment rep dos o tres mails amb comandes al dia, i ara en reben entre 20 i 30 diaris. En la mateixa situació es troba una altra empresa de distribució d'equips de protecció de Castellbisbal que no poden complir amb totes les demandes que tenen perquè han exhaurit l'estoc de mascaretes.Expliquen que a banda de l'increment de les demandes dels clients habituals, han rebut trucades d'altres llocs per subministrar-los mascaretes. Les primeres setmanes des de la Xina, després d'Itàlia i ara també de diferents punts del territori espanyol.El coordinador de les farmàcies del Vallès Occidental del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Joan Brugueras, explica que el que cal fer per evitar contagis és sobretot és "higiene de mans". Les mascaretes tenen una "vida molt curta", afegeix Brugueras qui explica que cal canviar-la quan estigui humida.El farmacèutic explica que fa unes setmanes tenien molta demanda de mascaretes i desinfectant per endur-se a la Xina. Assegura que a banda del gel, a les farmàcies també s'han esgotat altres productes de sabó i alcohol. En el mateix sentit, la coordinadora de les farmàcies del Vallès Occidental Est, Meritxell Blanchart, insisteix que cal seguir els protocols, que van variant a diari, "en funció de com es desenvolupa el virus a casa nostra".

