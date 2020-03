Muchas gracias Bea!!! Con unas ganas enormes de volver a abrazar a mi otra familia!!! https://t.co/X5U2m7u1QV — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) March 10, 2020

No m’he explicat bé! NO TORNARÉ AL POLÒNIA! https://t.co/Fd4p3Yqrcc — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 4 de abril de 2019

Aquesta va ser la prova de maquillatge.... gran treball de les maquilladores. Les enyoraré! https://t.co/Fd4p3Yqrcc — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 4 de abril de 2019

Toni Albà torna al Polònia de TV3. Segons ha informat La República i ha confirmat ell mateix a través de les xarxes socials, l'actor es reincorpora al programa produït per Minoria Absoluta després de ser apartat durant un any per protagonitzar una polèmica masclista contra Inés Arrimadas.L'actor va ser apartat el febrer del 2019 dels programes de la productora Minoria Absoluta després que Albà protagonitzés una nova polèmica a les xarxes socials, amb una piulada ofensiva -contingut masclista inclòs- contra la líder de Cs, Inés Arrimadas , després que aquesta fes un acte per a la premsa amb altres dirigents del partit davant de la Casa de la República de Waterloo. Albà va demanar perdó l'endemà Ara, Albà assegura que torna al programa satíric perquè aquest necessita els personatges de Joan Carles I i Alfred Bosch, que ell interpretaToni Albà va assegurar l'abril de l'any passat que no tornaria al Polònia. Així ho ha confirmat ell mateix a través d'una piulada aquest dijous a la tarda. Segons informa el Diari Ara , la decisió és de l'humorista i, en cap cas, de la productora Minoria Absoluta.L'anunci de l'humorista va arribar després que el Polònia hagués anunciat la incorporació de Santiago Abascal a l'extens elenc de personatges imitats. En un principi estava previst que Albà encarnés el líder de la formació d'ultradreta Vox.

