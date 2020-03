Un mort i sis ferits en una explosió en una empresa química de Barcelona

❗️Última hora: explosió a primera hora de la tarda al polígon industrial de Montsolís, a tocar del límit entre #Barcelona i #SantAdrià.

L’incident s’ha produït a l’empresa química Proquibasa. De moment, es desconeix si hi ha ferits.

📸Aarón Hernández pic.twitter.com/QiU2yQ69uF — Ángela Vázquez (@angelavs20) March 10, 2020

Increíble la explosión de hace unos minutos en Barcelona han temblado paredes hasta más de 500 metros 🤯 pic.twitter.com/PEVpNmeMy6 — Riosinho (@Riosinho96) March 10, 2020

Una empresa química de Barcelona, al barri de la Verneda, ha patit una forta explosió aquest dimarts al migdia, que ha causat almenys un mort i sis ferits de diversa consideració. L'edifici està situat al número 50 de la Via Trajana, al districte de Sant Martí. Hi ha onze dotacions dels Bombers de Barcelona que treballen en les tasques d'extinció.Protecció Civil ha situat en estat d'emergència el pla Plaseqcat, per a alertes de risc químic, i està en contacte amb els Bombers de Barcelona i amb l'empresa per confirmar el tipus de productes afectats en l'explosió. Es dona el cas que el Govern ha aprovat justament aquest dimarts el nou Plaseqcat, que contempla una gestió territorialitzada de les emergències químiques a Tarragona.

