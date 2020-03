Un mort, 19 ferits i un desaparegut en una explosió en una empresa química de Barcelona

Una empresa química de Barcelona, al barri de la Verneda, ha patit una forta explosió aquest dimarts al migdia, que ha causat almenys un mort i 19 ferits de diversa consideració. L'edifici està situat al número 50 de la Via Trajana, al districte de Sant Martí. Hi ha onze dotacions dels Bombers de Barcelona que treballen en les tasques d'extinció i busquen una persona desapareguda.



Protecció Civil ha situat en estat d'emergència el pla Plaseqcat, per a alertes de risc químic, i està en contacte amb els Bombers de Barcelona i amb l'empresa per confirmar el tipus de productes afectats en l'explosió. Es dona el cas que el Govern ha aprovat justament aquest dimarts el nou Plaseqcat, que contempla una gestió territorialitzada de les emergències químiques a Tarragona.

Segons els bombers de Barcelona, l'explosió s'hauria produït durant les proves de pressió d'un dipòsit de la planta Proquibasa. El dipòsit no hauria suportat la pressió, donant pas a una explosió que ha propulsat diversos elements físics a diferents parts del polígon. Un d'ells ha impactat en una persona, que ha acabat morint.

#ProteccioCivil Alerta #PLASEQCAT @BCN_Bombers informa:



✅La situació es troba controlada. Ara estan treballant amb escumes a la zona de l'explosió, operació que es pot allargar durant unes

hores.



✅ Es manté la recerca d'una persona desapareguda — Protecció civil (@emergenciescat) March 10, 2020

Increíble la explosión de hace unos minutos en Barcelona han temblado paredes hasta más de 500 metros 🤯 pic.twitter.com/PEVpNmeMy6 — Riosinho (@Riosinho96) March 10, 2020

Tot i el vessament de substàncies químiques, Protecció Civil i els Bombers de Barcelona asseguren que la situació no suposa un risc per als veïns . Quan passaven pocs minuts de dos quarts de set de la tarda, Protecció Civil ha rebaixat a fase d'Alerta el Plaseqcat i ha donant la situació per "controlada".

