El govern espanyol atura quatre anys els desnonaments d'hipoteca de famílies vulnerables

El govern espanyol ha aprovat un reial decret llei per establir una moratòria de quatre anys que impedeixi desnonar famílies vulnerables per impagament de les quotes de lloguer fins al 2024.La Moncloa ja va anunciar la mesura aquest dilluns i aquest dimarts la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, n'ha donat els detalls després de la reunió del consell de ministres."Volem protegir els col·lectius més vulnerables", ha argumentat Montero, que ha defensat la mesura com un "compromís" del govern espanyol "amb la realitat social". La moratòria serà efectiva sigui quina sigui l'entitat o empresa que hagi concedit el crèdit hipotecari.El decret llei inclou com a beneficiàries de la mesura les famílies monoparentals. A més, el criteri de vulnerabilitat s'establirà comparant el seu que ingressi cada unitat familiar amb la quantitat de fills que tingui.Així mateix, ha anunciat que PSOE i Unides Podem han acordat incloure en la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans, que ja està en marxa, la prohibició de desnonaments per impagament de lloguer "en zones de mercat tensionat i en casos que tinguin relació amb fons voltors que fan negoci amb un dret bàsic ".L'aprovació del reial decret llei arriba l'endemà que el Consell General del Poder Judicial fes públiques aquest dimarts les dades de desnonaments del 2019. L'any passat, el 67,5% dels llançaments que es van produir a l'Estat estan relacionats amb el lloguer.El vicepresident i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha avançat que el govern espanyol preveu "prohibir desnonaments per impagament de lloguer en zones de mercat tensionat i en casos que tinguin relació amb fons voltors que fan negoci amb un dret bàsic".Així mateix, destaca que es tracta d'"una victòria dels col·lectius, com la PAH i el Sindicat de Llogaters, que han lluitat durant tots aquests anys en defensa de les famílies i contra els desnonament". "El fet que el govern no sigui pressionat només pels poderosos sinó també per la societat civil organitzada és condició de possibilitat perquè Espanya avanci", conclou.Fins a la data, l'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem es limitava a el compromís d'assegurar el reallotjament immediat en determinades condicions dels llogaters que no poguessin pagar la renda per falta de recursos econòmics o situacions de vulnerabilitat.

