Samuel Umtiti, condemnat a pagar 33.000 euros per destrossar un xalet d'Esplugues

El juzgado de Esplugues de Llobregat condena al jugador del @FCBarcelona_es, @samumtiti , a pagar un total de casi 33.000 euros (de los que ya constan abonados casi 14.000 euros) por los daños y desperfectos de la vivienda en la que vivía como inquilino. — TSJCat (@tsj_cat) March 10, 2020

Un jutjat d'Esplugues de Llobregat ha condemnat el futbolista francès del Barça Samuel Umtiti a pagar gairebé 33.000 euros als propietaris del pis que va tenir llogat durant més de dos anys a Sant Just Desvern pels danys ocasionats a l'habitatge.Els propietaris li reclamaven inicialment 185.000 euros, dels que s'havien de descomptar els 20.000 euros de fiança i els 60.000 de garantia addicional que havia pagat el jugador. No obstant això, la jutgessa xifra els danys causats realment pel jugador en 32.396 euros, dels que caldrà descomptar els 13.814 que ja ha pagat.Umtiti va signar el contracte de lloguer l'agost del 2016 per un període de tres anys i 20.000 euros al mes. En aquell moment les dues parts ja van signar un document amb una llarga llista de desperfectes a l'habitatge. El defensa francès va deixar el domicili el desembre del 2018 i es va tornar a fer un llistat dels desperfectes. Umtiti va acceptar pagar 13.814 euros per aquests conceptes, però la propietat al·legava que n'havia causat molts més. Ara el jutjat l'obliga a pagar 19.121 euros fins arribar als 32.936.

