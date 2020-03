Laia Estrada i Eva Miguel (CUP): «L'alcalde Ricomà ens ha de veure com aliades»

"No podem banalitzar el que suposa viure al costat del complex petroquímic més gran del sud d'Europa"

"Si es pot trencar amb l'opacitat de les químiques, és ara"

"Ens sap greu que es vulguin tensar les relacions entre el govern i nosaltres"

Les conselleres de la CUP a Tarragona en una roda de premsa. Foto: CUP Tarragona

Les dues conselleres (regidores) de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona van donar el seu "sí" al govern de Pau Ricomà - format per ERC i En Comú Podem- i van acabar, així, amb 12 anys de regnat socialista a la ciutat. Les cupaires també van donar després el seu vot favorable als pressupostos municipals , però cap d'aquests vots va ser en va. La formació anticapitalista ha demostrat que no regalarà el seu suport incondicional a Ricomà i colla amb força el govern municipal.En el darrer plenari del mes de febrer, les conselleres Laia Estrada i Eva Miguel van tombar, com també ho va fer el PSC, el PP i Ciutadans, els primers modificatius de crèdit del pressupost d'enguany en considerar que no s'estaven complint els acords presos ambla seva formació. Les conselleres asseguren que volen que el govern vegi en elles "un aliat polític per la transformació de la ciutat", però adverteixen que "no deuen favors a ningú".- Laia: Fer un estudi de la qualitat de l'aire a Tarragona era un dels cinc compromisos que va adquirir el govern amb nosaltres perquè donéssim suport a la investidura. L'explicació que ens donen és que no han pogut començar perquè no tenen prou personal. Nosaltres creiem que això hauria d'haver estat una prioritat i s'hauria de treure el personal d'on fos per començar a elaborar les bases per adjudicar l'estudi. A més, també exigim que qui ho faci no sigui una macroempresa que rebenti preus, sinó que sigui algú que conegui el territori.- Eva: En el mandat anterior, quan ERC estava a l'oposició, una de les primeres mocions que vam portar amb la seva complicitat va ser aquesta. Ara també ens han traslladat la seva voluntat d'executar-ho, però ja fa molts anys que esperem i no podem esperar més. Ha de ser una qüestió prioritària i més després del que ha passat. La població s'està preguntant més que mai quina és la qualitat de l'aire i què passa amb el sector petroquímic i no podem continuar mirant cap a una altra banda i banalitzar el que suposa viure al costat del complex petroquímic més gran del sud d'Europa. No ens podem adormir. Hem d'engegar ja la maquinària per fer aquest estudi.- Laia: No dubtem de la seva voluntat de tirar-ho endavant. De fet, a la Junta de Portaveus vam tenir molt bona sintonia amb ells i ens hem trobat amb una molt bona rebuda de les propostes de la CUP. En aquest sentit, pensem que si es pot trencar amb l'opacitat de la indústria petroquímica, és ara. Amb el PSC ja ens va quedar clar que no hi hauria un estudi de la qualitat de l'aire.- Eva: Sí, ens trobem amb un govern en minoria que va totalment desbordat, com ells mateixos han reconegut, i que han de prioritzar les temàtiques que hi ha sobre la taula. A més, tampoc volem que aquest estudi es quedi només en això. Creiem que cada any ha d'haver-hi una partida pressupostària destinada a això per anar seguint i avaluant el sector i la seva evolució.- Laia: Sí, nosaltres vam acordar un seguit de coses que no es veuen reflectides als modificatius. Vam acordar que es doblaria la partida del pla educatiu a l'entorn i això encara no hem vist com s'articularà, queda pendent el fons de contingència de les beques menjador i l'estudi del valor paisatgístic de la Budellera i tampoc s'ha fet cap pas per prevenir incendis a l'Anella Verda.- Laia: Necessitem veure passes concretes per donar el "sí". El govern ha de veure en la CUP un aliat polític, però sempre que compleixi els acords pactats amb nosaltres. No devem favors a ningú. No tenim cadires ni representació extra, només tenim uns acords polítics. Som un aliat de la transformació de la ciutat.- Eva: Junts per Catalunya li deu molt al govern de Ricomà. Tenen assessors i cadires extres i, per tant, la nostra oposició no pot ser de cap de les maneres com la seva. La CUP no deu res. En l'últim ple es va utilitzar molt la demagògia per assenyalar la CUP com una oposició irresponsable i es van intentar colar coses que no són realitat. Ens sap greu que es doni joc al PSC, al PP i a Ciutadans per intentar tensar les relacions entre el govern i nosaltres. Quan hi ha un govern de minoria el que s'ha de fer és política de veritat i no facilitar el joc brut als partits que no volen la transformació de la ciutat.- Laia: Estem molt satisfetes, tot i que hi ha representacions que volíem que hi fossin però que han quedat fora.- Laia: Ens hauria agradat que es comptés amb la participació de tots els sindicats o amb més departaments de la Universitat Rovira i Virgili. La tria final no és la que haguéssim fet nosaltres, però estem molt i molt satisfetes. Per fi podrem parlar per primera vegada d'aquesta qüestió obertament a l'Ajuntament. Es parlarà dels riscos, la seguretat i els impactes i del futur del model. Hi havia grups, com el PSC, que només volien parlar de l'accident d'Iqoxe com una cosa de manera aïllada, perquè els interessava, però desgraciadament no ho podem atendre com una cosa aïllada. Pot ser l'inici de la fi de l'opacitat que sempre hi ha hagut al voltant del complex petroquímic.- Laia: Hauran de començar tots els canvis que es van prometre a la declaració institucional conjunta i s'iniciarà un debat que porti més propostes polítiques. No es quedarà en un ple ni en una fotografia. A partir d'ara la petroquímica ha de deixar de ser un tema tabú del qual només es parla per explicar convenis milionaris.- Eva: Existeix una indústria verda i es pot avançar cap a un altre tipus d'indústria que no sigui nociva. Hem de valorar si realment aquestes companyies són tan beneficioses en qualitat de feina i en impacte social i mediambiental. Es poden aplicar altres normatives més restrictives i fer una transició cap a un altre model que no sigui explotador laboral ni insostenible.- Laia: Presentarem mocions a tots els Ajuntaments del Camp per intentar que la Generalitat revoqui l'acord pel qual decideix comprar aquests terrenys tòxics a La Caixa. La Caixa els va expropiar per quatre duros i ara es vendran per 120 milions d'euros que el Govern podria invertir en altres coses com educació o sanitat. És vergonyós que la Generalitat aposti per un model turístic que passi per la ludopatia i la precarietat laboral. Tot i això, per molt que nosaltres presentem mocions, es poden complir o no, però creiem que la clau està en la mobilització. La societat ha de saber que estem davant un frau i un rescat bancari encobert.

