Els acusats pel crim de la Guàrdia Urbana eren conscients del que feien

Els acusats pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral i Albert López, no tenen cap trastorn de personalitat i eren conscients del que feien, segons han apuntat els perits psicològics que han intervingut a la sessió del judici d'aquest dimarts. Han dit que Albert López no té "cap tipus d'alteració psíquica que pugui afectar la capacitat de saber el que fa i voler fer el que fa".En el cas de Rosa Peral han manifestat que els paràmetres estan dins la "normalitat" tot i que té "necessitat d'aprovació social, control de les seves accions i les relacions interpersonals i certa rigidesa". Segons un informe encarregat per la defensa de l'acusada, aquesta podria haver actuat amb por, però pels altres perits podria haver exagerat en aquest sentit.Les contradiccions entre els perits han centrat bona part de la sessió, l'última abans que declarin els acusats, que ho faran a partir d'aquest dimecres. Els perits de la defensa de Peral han intentat sostenir la versió de l'acusada i insisteixen que la seva actitud de "lliure albir" els dies posteriors al crim era "compatible" amb un estat de "por reverencial" respecte López.Davant d'això, tant l'acusació particular com la fiscalia han collat els pèrits privats per intentar deixar en paper mullar els seus informes. El fiscal ha preguntat de manera reiterada com podia ser normal que Peral tingués por de López a l'hora que el trucava o li enviava missatges amorosos o fins i tot parlava d'ell amb terceres persones.Els perits de la defensa de Peral s'han mantingut en la seva posició i la fiscalia ha acabat l'interrogatori dirigint-se als perits públics i preguntant-los si s'havien trobat mai en la seva trajectòria professional amb un cas com aquest, des del punt de visca forense: "Mai" en els seus 25, 20 i 12 anys de carrera, han sentenciat.En concret, sobre Rosa Peral, els perits públics expliquen que ella els dona una visió "idealitzada" de la víctima i, en canvi, intenta "demonitzar" l'altre acusat i també a l'exmarit. Tot i això, adverteixen que, a partir dels paràmetres recollits en alguns dels tests fets a Peral, l'acusada podria haver estat "simulant, exagerant o fabulant" davant els psicòlegs.Pe aquests perits, ni López ni Peral presentaven cap símptoma que els fes pensar que patien algun trastorn. Peral, diuen, mantenia les seves emocions "sota control", mentre que López tenia unes capacitats "intel·lectives i volitives" plenament normals i tampoc troben cap alteració destacable en la seva biografia.Sobre l'acusat asseguren que va explicar el crim d'una manera "molt asèptica": "Estem davant d'un subjecte sense cap trastorn de personalitat i, a l'hora de poder definir trets característics, ens apareix com a histriònic compulsiu i narcisista, que per la configuració del perfil reforça la idea que no hi ha patologia i que és una persona que no tindria cap disfuncionalitat".Després dels interrogatoris, el jurat popular també ha volgut recollir una reflexió interessant dels perits. Com expliquen que els acusats s'hagin mostrat impassibles durant el judici tot i veure a les pantalles les imatges del cos de la víctima?: "Hi ha una fredor i sembla que aquestes imatges no els commouen. Podem pensar en una actitud defensiva, en no voler mostrar sentiments i un control de l'actitud".

