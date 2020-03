Emanuele Trevi, Lana Bastašić, Ignacy Karpowicz, Sergi Belbel i Jordi Coca completen el MOT 2020

Pla general de les autoritats que han presentat avui els darrers autors a incorporar-se al MOT. Foto: ACN.

Alguns altres dels autors que seran presents al MOT 2020. Foto: @FestivalMOT.

La setena edició del Festival MOT –que es farà a Girona i a Olot del 26 de març fins al 4 d'abril– ha fet conèixer aquest matí des de l'Ajuntament d'Olot i de des del Girona el gruix de la programació i els darrers autors que mancava incorporar-hi.En la compareixença a Olot s'ha comptat amb la presència de Pep Berga, batlle i regidor de Cultura de la capital garrotxina; Albert Piñeira, vicepresident segon de la Diputació de Girona; Glòria Bosch Mir, comissària del MOT 2020, i Judit Badia, directora del festival de literatura.A migdia, a l'Ajuntament de Girona, també s'ha presentat el festival amb l'assistència del tinent de batlle i regidor de Cultura Carles Ribas; la directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona, Carme Renedo; la directora del MOT a Girona, Glòria Granell, i la comissària de l’edició 2020 del festival, Glòria Bosch Mir.La llista de la quarantena de convidats d'enguany es completa, finalment, amb creadors internacionals com l'italià Emanuele Trevi, la croata Lana Bastašić i el polonès Ignacy Karpowicz juntament amb autors catalans com Jordi Coca i Sergi Belbel i el basc Bernardo Atxaga, entre d'altres.Enguany el fil conductor és el procés creatiu des de múltiples perspectives i, un any més, se cercarà la complicitat entre els autors convidats. Una de les novetats és que s'amplien les matinals d'instituts a 300 alumnes de secundària i batxillerat per a fomentar la lectura entre els més joves.El MOT 2020 tindrà lloc a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, el 26, 27 i 28 de març, i a la sala El Torín d’Olot, el 2, 3 i 4 d’abril. Durant aquestes dues setmanes una quarantena d’escriptors i especialistes conversaran sobre les seves experiències creatives i com aquestes conflueixen en la literatura. El públic podrà gaudir d’unes converses úniques, totes elles amb la creativitat de fons, però cada una amb la seva pròpia particularitat. Un any més el MOT segueix apostant pels ver-MOT, unes trobades més disteses entre tres o quatre autors al voltant d’un vermut els dos dissabtes del festival —el 28 de març a Girona i el 4 d’abril a Olot— a les 12 h.Les dues ciutats s’involucren en un festival que aposta per la qualitat, el rigor i l’exigència, i porten autors de primer nivell. Alguns d’ells, com Ignacy Karpowicz, Heather Rose, serà la primera vegada que venen a Catalunya i també a l’estat espanyol. La programació d’enguany s’ha teixit mirant la vessant creativa dels autors. Alguns són artistes, com Perejaume, Irene Solà, Narcís Comadira, Alicia Kopf, Manuel Baixauli o Pere Parramon. D’altres són músics, com Gerard Quintana o Jaume Coll Mariné. També hi ha arquitectes, com Quim Espanyol; poetes, com Eduard Escoffet, Mariano Peyrou o Chantal Maillard, i dramaturgs, com Sergi Belbel, Jordi Coca o Àngels Bassas. En definitiva serà una edició amb invitats polifacètics per navegar a través de la seva obra i descobrir les diferents cares de la creativitat.Completen la programació els escriptors catalans Jordi Lara, Víctor Sunyol, Berta Jardí, Mercè Ibarz, Màrius Serra i Eloy Fernández Porta; l’italià Emanuele Trevi; l’australiana Heather Rose; els argentins Silvana Vogt i Rodrigo Fresán; la croata Lana Bastašić; la nord-americana Tracy Chevalier; el polonès Ignacy Karpowicz, i la prestigiosa narradora francesa Maylis de Kerangal.Les converses del festival MOT estan vinculades a periodistes culturals i especialistes del sector literari com Eva Vàzquez, Josep Maria Fonalleras, David Guzman, Eva Piquer, Anna Pérez Pagès, Susanna Portell, Marta Romagosa, Anna Guitart i Álvaro Colomer.Una de les voluntats del festival és fomentar la lectura entre públics cada cop més diversos i nombrosos. En aquesta línia, prop de tres-cents alumnes de secundària i batxillerat de Girona i Olot han estat convidats a visitar les seus del MOT 2020 durant un matí —el 24 de març a Girona i el 26 de març a Olot— per acostar-se a la literatura en primera persona d’una manera més lúdica i vivencial.I el MOT no s’acaba aquí, sinó que s’amplifica gràcies a les desenes de mirades que sumen organitzacions i entitats de les dues ciutats organitzadores amb les seves activitats, agrupades sota el paraigua del +MOT.El MOT, aquest 2020, arriba a la seva setena edició i ho fa amb un públic més que consolidat. Va començar a avançar el 2014 i, comissariat per David Roas, es va dedicar a la literatura fantàstica. El 2015 va ser Mita Casacuberta qui va fer de comissària i va pensar un MOT al voltant d’escriure ciutats. L’any següent, el 2016, Casacuberta es va centrar en les vides escrites i el 2017 va voler que la literatura que escrivia el passat en fos la protagonista. El 2018 el comissariat va anar a càrrec de Josep Ramoneda i llavors el fil conductor va ser la literatura de compromís i de l’experiència. Finalment, el 2019, les quatre ribes de la Mediterrània, amb Manuel Forcano com a comissari, van ser les protagonistes del festival.El MOT està organitzat per l’Ajuntament de Girona i per l’Ajuntament d’Olot, i té el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més, estableix vincles amb altres institucions públiques i privades relacionades amb la cultura.

Les autoritats que han presentat el MOT 2020 a Girona aquest migdia. Foto: @FestivalMOT.

